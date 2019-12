Daghoroscoop 2 december

VANDAAG JARIG

U kunt komend jaar geneigd zijn op gezondheidsgebied alle regels overboord te zetten en u meer te concentreren op het functioneren van uw eigen lijf. Door te experimenteren, fouten te maken, komt u er gaandeweg achter wat voor u werkt en wat niet. Eigenlijk zou iedereen dat moeten doen.

RAM

U kunt met enige stress te maken krijgen. Kansen, veranderingen en een nieuwe start kunnen bijdragen aan uw goede naam onder vakgenoten en meerderen. Optreden in de media kan voor enige roem zorgen of een prestigieus eerbewijs.

STIER

Hang naar avontuur kan u ertoe brengen iets te gaan doen dat gepaard zal gaan met een stoot adrenaline. Wees zo verstandig u niet extreem fysiek in te spannen. Zet een project in gang dat uw inzichten kan verruimen en uw fantasie prikkelen.

TWEELINGEN

Door een belangrijk financieel besluit te nemen zullen zaken verlopen zoals u hoopt. Succes is afhankelijk van doorzettingsvermogen en strategisch inzicht, maar ook door uw aandacht te richten op hetgeen haalbaar is.

KREEFT

Een gunstige dag voor diplomatie en onderhandelingen. U bent een handig zakenman; ga af op uw eigen ideeën als u betrokken bent bij een deal. Besef dat professioneel advies waardevol kan zijn en sta open voor bemiddeling.

LEEUW

Het kan vandaag moeite kosten niet te zwichten voor plezier en vertier. Blijf echter alert voor opkomende problemen op de werkvloer en probeer deze in de kiem te smoren. Breng verbeteringen aan in uw leefwijze en dieet.

MAAGD

Wat een dag als vele andere lijkt kan deze u plezier en een stoot frisse lucht bezorgen. Misschien draagt een nieuwe collega bij tot wat vrolijkheid of slaat een romantische vonk over tijdens de lunch in de bedrijfskantine.

WEEGSCHAAL

Zet uw scherpe intelligentie aan het werk om mooie dingen te bedenken. U kunt vandaag super productief zijn en nog efficiënter dan u gewoonlijk al bent. De komende twee weken zijn ideaal voor de start van een project.

SCHORPIOEN

Het zal bevrediging schenken als u de woelige dagelijkse gebeurtenissen in de hand weet te houden. Maak schoon schip door werk af te maken en rommel op te ruimen. Werk een zakelijk voorstel uit en bouw een klein feestje.

BOOGSCHUTTER

Een perfect moment om met een project te beginnen, dat ertoe kan bijdragen uw inkomen te vergroten. Laat u leiden door uw intuïtie. Overtuig u ervan dat er fondsen beschikbaar zijn om lopende uitgaven te dekken.

STEENBOK

U kunt met een nieuwe relatie te maken krijgen en deze kan gepaard gaan met een flinke portie geluk. Uit een artistiek project kan een talent naar voren komen dat uzelf en zeker ook anderen zal verbazen.

WATERMAN

U hebt behoefte aan opwinding en avontuur en hoewel u niet ontevreden bent, verlangt u naar iets nieuws. Heb geduld. Maak in deze weken voor uw verjaardag onvoltooid werk af zodat u een geheel nieuwe bladzij kunt omslaan.

VISSEN

Zorg voor een gezond en sterk zelfbeeld en behandel anderen met respect. Sta niet toe dat men uit uw naam spreekt of handelt. Uw gedrag en aanwezigheid zullen de komende tijd het verschil uitmaken tussen succes en mislukking.

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.