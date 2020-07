'Dokter, doet u mij nu maar een zoon'

Na drie prachtige dochters hebben mijn man en ik voor ons volgende kindje gekozen voor embryoselectie. Want mijn man wil dolgraag een zoon, daar droomt hij eigenlijk al zijn hele leven van. Een zoon die hij kan aanmoedigen tijdens een voetbalwedstrijd, waarmee hij kan stoeien of bier kan drinken. Maar na elke zwangerschap hadden we weer roze muisjes.

Teleurstelling

Laat ik voorop stellen dat het geslacht voor mij totaal niet van belang is. Ik vind het véél belangrijker dat ons kindje gezond ter wereld komt. Al moet ik zeggen dat de wens voor een zoon ook bij mijn man in het beginstadium niet zo sterk was. Ik denk omdat hij hoop bleef houden dat er tijdens een eventuele volgende zwangerschap een zoon geboren zou worden.

Maar ook nummer twee en drie waren meisjes. Bij de derde ontwaarde ik voor het eerst een duidelijke teleurstelling bij hem. Daar schrok ik van. Onze dochter was prachtig, kerngezond en perfect. Hoe kon hij daar nou niet blij mee zijn? Hij heeft het misschien nooit zo bedoeld, maar zijn teleurstelling voelde voor mij als een afwijzing naar onze dochter.

Embryoselectie

Hij houdt zielsveel van onze jongste hoor en is voor haar absoluut geen andere vader dan voor onze oudsten, maar tóch weet ik dat hij diep van binnen liever een zoon had gehad. Hoewel de wens voor een vierde bij ons wel aanwezig was, durfde ik het gewoon niet meer aan. Wat als het weer een meisje zou worden? Hoe zou hij dan reageren? Voor dat moment wilde ik vooral mijn kind behoeden.

Twee jaar lang hebben we geen woord gewisseld over de komst van een vierde. Totdat mijn man op een dag ineens uitermate vrolijk uit zijn werk kwam. Hij had met een collega gesproken en die had dé perfecte oplossing voor ons probleem: embryoselectie. Een behandeling waarmee je het geslacht van het kindje kunt bepalen. Nog nooit heb ik mijn man zó enthousiast horen praten.

Rommelen met de natuur

Hij was er ook meteen helemaal van overtuigd. Dít was dé manier om toch nog een zoon te krijgen. Het liefst was hij die avond nog naar het ziekenhuis gerend. Ondanks zijn kinderlijke blijdschap was ik zelf helemaal niet zo enthousiast. Zo'n behandeling betekent toch dat je rommelt met de natuur en dat vond ik geen fijn idee.

Toch heb ik het boek niet meteen gesloten. Júist omdat de wens voor een vierde kindje bij mij ook sterk aanwezig was. We hebben er wekenlang goed over gepraat, ik had een gesprek met de huisarts en ging uiteindelijk overstag. Want als dit echt is wat hij zó graag wil, wie ben ik dan om hem die grote droom te ontnemen?

Slagingspercentage

Inmiddels ben ik zwanger en is de spanning om te snijden; over een kleine week horen we of we inderdaad ouders worden van een zoon. Want hoewel het slagingspercentage hoog ligt, bestaat er altijd een kans dat het 'mislukt'. En dat we tóch opnieuw een dochter krijgen...

De rubriek Opgebiecht is gebaseerd op waargebeurde verhalen.