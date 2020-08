’Filmposter Cuties misselijkmakend? Dat jij er seks in ziet is pas ziek!’

Blote buiken

Mijn 16-jarige dochter danst wedstrijden. Daarbij presenteert de ene dansgroep zich iets beschaafder dan de andere. Waar voor het ene team een soort schooluniform de norm is, draagt het andere team weinig verhullende outfits – ieder z’n stijl. Korte broekjes, blote buiken, ik heb alles voorbij zien komen. Een beetje zoals op de filmposter van Cuties dus. Moeten ze dat maar niet meer doen omdat het voer is voor pedofielen? Onzin!

Te uitdagend

Ik heb in al die jaren ooit een keer een dansgroep gezien waar ik wat ongemakkelijk van werd. „Als onze meiden die choreografie kregen, had ik toch even bij de docent aan de bel getrokken en gevraagd of het iets minder kon,” zei ik tegen de moeder van mijn dochters beste vriendin. Ze knikte instemmend. Het was in onze ogen echt te uitdagend. De dansers waren echt heel jong en maakten een paar gebaren die in menig 18+ slaapkamer niet zouden misstaan. Ik schrok ook van mijn eigen gedachten. Dit waren kinderen. Nog totaal niet bezig met seks. Waarom legde ik dan dat verband?

Onbevangenheid

En daar gaat het dus mis. Dat wij met volwassen ogen kijken naar wat kinderen doen en daar soms seks in zien. Mijn jongste is zes en zit op TikTok. Ze staat hier af en toe dansjes te doen in de kamer die behoorlijk volwassen overkomen, maar voor haar is het ’gewoon’ een dansje. Laten we dat zo houden. Door er hysterisch op te reageren en haar dat dansen te verbieden, vervuilen we haar onbevangenheid. Twerken, zoals de meiden in Cuties doen, kán seksueel zijn. Dat is het echter niet als een kind het uitvoert.

Strand

Pedofielen zouden zeker kunnen kwijlen bij de filmposter van Cuties. Maar als je je daar druk om maakt, moet je ook niet meer met je dochtertje naar het strand gaan en haar in bikini of badpak laten rondrennen. En berg dan alsjeblieft ook de korte broekjes op, want dat is net zo bloot. O, zit het ’m in de poses die de meisjes op de filmposter aannemen? Nou, ga dan eens kijken bij een gemiddelde danswedstrijd, waar ook ter wereld. Daar zie je dit. Jonge meiden doen volwassen vrouwen na. Dat heeft niets met seks te maken.

Buitenproportioneel

Misselijkmakend, zo wordt de filmposter met de vier meisjes in korte broekjes met blote buiken genoemd. Ik zou dat woord voor heel andere zaken willen gebruiken, niet voor een foto van een dansgroep. De maatschappij is hypergevoelig geworden, lijkt wel. Het is aan de orde van de dag om dingen buitenproportioneel op te blazen. En als je maar hard genoeg schreeuwt, krijg je er de aandacht voor. En dan verwijdert Netflix de poster en als het aan de verontwaardigde meute ligt óók nog de awardwinnende film.

Middelvinger

Een paar weken geleden lag Audi nog onder vuur naar aanleiding van een zogenaamd seksistische advertentie van een meisje dat met een banaan in haar handen tegen een auto aanleunt. Het beeld zou seksueel suggestief zijn. Bananen en sportwagens gaan over mannelijke lust, naar het schijnt. Wist ik niet. Audi ging paniekerig door het stof, want dat lijkt het enige dat je kunt doen in zo’n geval. Excuses maken. De schade beperken. Bedrijven zouden meer de rug moeten rechten en een middelvinger op moeten steken.

Bekrompen

Netflix weet echt wel dat de kritiek absurd is. Maar dat zeggen, is als olie op het vuur. En zo krijgen meer en meer lui met een overdosis aan tijd en een heel harde stem hun zin. Hou gewoon op seks in zaken te zien die niks met seks te maken hebben. Het komt nogal gefrustreerd over, eerlijk gezegd. Door dansende meisjes jouw bekrompen keurslijf op te leggen, beknot je ze in hun expressiviteit. Bah, wat zijn volwassenen soms hemeltergend conservatief.