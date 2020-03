Karin (59): Soms is het lichamelijk een beetje moeilijk

Voel jij je leeftijd?

„Nee, jonger! Zeker zo’n twintig jaar jonger. Ik word komende zomer 60, maar zo voel ik mij mentaal echt niet. Al begin ik het fysiek zo nu en dan wel te voelen: mijn lichaam werkt gewoon niet altijd meer mee. Maar ik moet ook zeggen dat ik 60 helemaal niet oud vind klinken. En dat je op je 60ste gewoon nog allemaal leuke, nieuwe dingen kan doen.”

Heb jij een beautygeheim?

„Ik ga elke zes weken naar de schoonheidssalon, want ik vind dat heel lekker en het helpt ook bij mijn huidproblemen. Ik heb last van rosacea en heb een dunne huid, dus regelmatig naar de schoonheidsspecialist is ook fijn voor mijn huid en houdt het in een goede conditie. Ook gebruik ik alleen maar zuivere huidproducten. Verder slaap ik genoeg, eet gezond en zit ik gewoon goed in mijn lijf. Tot slot denk ik dat blij en gelukkig zijn ook twee hele goede beautygeheimen zijn.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„De meesten schatten mij iets jonger. Dat vind ik natuurlijk altijd leuk om te horen! Wel word ik steeds iets grijzer, dus misschien gaan mensen het wel sneller aan mij zien dat ik niet meer de ’jongste’ ben.”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Ik vind mijn ogen het mooist. Je kunt er alles in zien en ze reflecteren mijn persoonlijkheid echt. Ook ben ik heel blij met mijn bos krullen. Het is wel veel werk en ik moet zo nu en dan langs een krullenspecialist. Ik moet er mijn best voor doen, maar het is het wel waard.”

Waarmee ben je minder blij?

„Ik heb een beginnende vorm van reuma en daar ben ik wel echt minder blij mee. Ik laat dingen plots vallen en mijn handen en voeten zijn niet meer zo ’betrouwbaar’. Ik schilder, maak muziek en fotografeer, dus ik heb mijn handen wel echt nodig. Ik wil dat allemaal zo lang mogelijk blijven doen, maar het is helaas een proces wat doorgaat. Ik probeer er maar nog zo lang mogelijk van te genieten.”

Ⓒ prive foto

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Met mijn creativiteit! Maar ik krijg ook vaak complimenten over dat ik altijd voor mensen klaarsta. Ik help anderen graag. Bijvoorbeeld met mijn fotografie: ik fotografeer ook weleens puur om iemand ergens mee te helpen. Dus niet om er geld mee te verdienen. Ik doe veel dingen voor een ander, in plaats van voor mijzelf. En daar complimenteren mensen mij dan weer mee. Dat vind ik dan wel heel fijn om te horen.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Jazeker. Soms is het lichamelijk een beetje moeilijk, omdat ik het gevoel heb dat ik mijn lichaam niet meer mee krijg. Maar ik blijf altijd positief. Ik heb een lieve man en geweldige (klein)kinderen. Wat dat betreft, heb ik niets meer te wensen.”

„Op creatief gebied ben ik ook echt waar ik had willen zijn. Ik ben gestopt met werken in het bedrijf en nu is er tijd genoeg om alle creatieve ’kriebels’ los te laten. Ik fotografeer, maak muziek en schilder volop. Ik ben altijd al creatief geweest en fotografeer al sinds mijn 12de. Het is echt iets waarin ik mijzelf kan verliezen; ik kom in een soort andere wereld. Een geweldig gevoel. Dus ik ben heel blij dat ik er nu weer veel tijd voor heb.”

Wat houdt je jong?

„Nieuwe dingen blijven doen! Veel erop uitgaan en gelukkig zijn.”

Heb je een levensles?

„Blijf onderzoeken, al is het in je eigen achtertuin. Blijf positief en glimlach af en toe naar anderen. Ook in moeilijke tijden!”