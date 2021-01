’Een goed karakter? Ik heb liever een lekker ding’

Ze is 25 en beeldig. Een poppensnoetje met een rank lichaam. En ze zoekt een man. Daar zijn manieren voor, zelfs in coronatijd waarin alle uitgaangsgelegenheden gesloten zijn. Er bestaan speciale apps, je swipet eens iemand naar links, je swipet eens iemand naar rechts en voor je het weet voer je een gezellig gesprek met een leuke gozer, die ook naar de liefde van zijn leven zoekt.

Ja, dat kan. Ik heb het bewijs in huis. Dochter vond haar huidige prins op de witte fiets via Tinder en oudste zoon is al jaren gelukkig met zijn match via diezelfde app. Niet iedereen op datingapps zoekt naar casual seks, er zijn genoeg mensen die hopen op de grote ware liefde.

Lizzie en Lars

Maar nee, onze 25-jarige prinses is daar niet zo van. Want uiterlijk, zo vindt ze, is bij die vorm van daten veel te belangrijk. En zij gaat liever voor een goede inborst; een man met karakter, eentje waar je een goed gesprek mee kan voeren en die zorgzaam is.

En dus schrijft ze zich in voor Married at First Sight, dat belooft op basis van persoonlijkheid voor haar de ideale man te vinden. Nou ja, we zagen het vorige week: Lizzie en Lars zijn getrouwd. En nou maar hopen dat het goed komt en dat onze Liz ook nog een beetje kan verdrinken in de ogen van haar politieagent en hij heel graag met haar krullen speelt. Want anders wordt het niks.

Er zijn vijf eerdere seizoenen van MAFS die dat bewijzen. Je kunt op papier nog zo’n perfect koppel zijn, als de seksuele aantrekkingskracht ontbreekt, kun je beter samen gaan shoppen of een koffietje doen dan de ander naar het altaar slepen, want uiteindelijk wordt het nacht en dan lig je samen in een bed. Om het even plat te zeggen: je moet het er dan wel op kunnen, hè. En bij vrijwel alle eerdere ’door de wetenschap gevormde’ koppels zat ’m daar het grote probleem: dat konden ze dus niet.

’Een lekker wijf’

In een trailer zagen wij een van de kandidaten die nog moet komen. „Wat zoek je in een vrouw,” vroeg Carlo Boszhard aan hem. „Gewoon een lekker wijf,” zei de jongen eerlijk. Het was de meest oprechte opmerking die we tot nu toe hebben gehoord in het programma.

Want uiteindelijk is het toch altijd weer die eerste indruk die bepaalt of er ruimte is voor een tweede afspraak: vind je iemand sexy of niet. Mijn oma zei altijd: van een mooie tafel kun je niet eten. Inmiddels weet ik dat het onzin is: dat kan je namelijk best en het eten smaakt ook vele malen lekkerder van mooi porselein dan van een plastic wegwerpbordje.

Praat mee

Wat denk jij? Is die aantrekkingskracht erg belangrijk in een relatie of denk jij dat het wel echt mogelijk is om een lange en gelukkige relatie te hebben met iemand die heel lief en aardig is, maar die je niet aantrekkelijk vindt? Praat mee op onze Facebookpagina.