Marion (57) is bewust vrijgezel: ’Ik nam eens de benen tijdens een blind date’

“Ruzie over de afstandsbediening of het eten? Mij niet gezien. Sinds mijn scheiding ben ik bewust vrijgezel en dat bevalt me prima. In mijn huwelijk was ik mezelf kwijtgeraakt. Jarenlang was ik een pleaser... totdat ik zelf niet meer wist wie ik was.

Daarbij liep ik constant tegen mijn hooggevoeligheid aan. Ik pik energie van een ander op, en die rijmt niet altijd met wat iemand zegt. Hij zei A, ik voelde B. Het was alsof mijn ex Chinees sprak en ik er met een Japans zakwoordenboek bij liep. Het geeft me veel rust dat ik de emoties van een partner niet meer hoef te vertalen. Aan mezelf heb ik genoeg.

Hetzelfde schuitje

Toch gaat iedereen er nog vanuit dat ik op zoek ben naar een man. ‘Wordt het niet eens tijd voor een datingsite?’ hoorde ik laatst nog. Dat lijkt me niets. Bovendien: zo’n nieuwe vlam is ook niet zaligmakend. Na een paar jaar zit je gewoon weer in hetzelfde schuitje.

Mijn datende vriendinnen heb ik er niet allemaal gelukkiger op zien worden. En hun kinderen al helemaal niet. Gelukkig halen zij het niet meer in hun hoofd om me te koppelen: ik nam eens de benen tijdens een blind date. Het idee dat er een of andere vrijgezellige kerel werd ingevlogen, gaf me de kriebels.

Completer

Helaas is de maatschappij gericht op ‘samen’. Een hotelkamer is in je eentje onbetaalbaar en in een restaurant krijg je altijd een zielig plekje aan de bar. Veel mensen denken dat je incompleet bent zonder partner, maar dat is kul.

Alleen moet je niet verwarren met eenzaam, en ik ben allesbehalve eenzaam. Ik voel me nu veel completer dan met partner. Mijn leven is weer helemaal van mij. Knappe kerel die mij op andere gedachten brengt!”

