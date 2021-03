Met deze culinaire wandelingen kun je toch uit eten

Met de wandelingen struin je van restaurant naar restaurant waar telkens een lekker hapje op je wacht. Zo krijg je toch het gevoel van uit eten en wandel je de calorieën er meten weer af: win-win! De wandelingen worden georganiseerd in verschillende steden, dus het is ook nog eens een uitgelezen kans om een nieuwe stad te leren kennen. We zetten een aantal wandelingen voor je op een rij!

1. Take-away wandelingen

WijnSpijs organiseert ieder weekend take-away wandelingen. Op zaterdag of zondag kun je deelnemen aan een wandeling gedurende welke je wordt verrast door verschillende restaurants. Deze wandelingen worden in verschillende steden georganiseerd.

2. Wijn of Bier en Spijs

Naast deze take-away wandelingen organiseert WijnSpijs vanaf mei ook bier- en spijswandelingen. Hetzelfde concept, maar dan met een heerlijke bier of wijn en spijs combinatie. Je wandelt bijvoorbeeld langs lokale stadsbrouwerijen en de leukste café’s, waar je dan wel wijn of bier met een bijpassend hapje ontvangt. Kijk hier wanneer deze gezellige wandeling wordt georganiseerd in jouw stad.

3. De oesterwandeling

Het bestaat echt: een oesterwandeling. Het is een tocht van 4.3 kilometer langs Amsterdamse restaurants. Hier krijg je oesters met verschillende toppings aangeboden én een glas wijn, bier of bubbels. Kijk hier wanneer de volgende wandeling plaatsvindt!

4. De frituurloop

Van culinaire oesters naar de iets minder culinaire, maar net zo lekkere frituur! De frituurloop komt oorspronkelijk uit Groningen, maar wordt inmiddels in meerdere steden georganiseerd. Door het wandelen is snacken nog nooit zo gezond geweest én er zit ook nog eens in quiz bij. Kijk hier wanneer de frituurloop in jouw stad is!

5. Kreeft en steak!

In het weekend van 26, 27 en 28 maart organiseert Tasty Walk een lobster en een steak wandeling. Na 3.5 kilometer wandelen ben je langs vier restaurants geweest. Naast deze wandelingen organiseert Tasty Walk nog veel meer leuke culinaire tours, je ziet het hier.