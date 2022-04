Premium Het beste van De Telegraaf

Achter het nieuws Afvaltips: ’Door mijn medicinale piercing eet ik gezonder’

Door Marion van Es Kopieer naar clipboard

1. Lies Evers 2. Danielle van Uden 3. Flory Verasdonck 4. Saskia van Wijk 5. Nathalie Ⓒ Amaury Miller

Dieetboeken gaan nog steeds als warme broodjes over de toonbank, want wie wil er nou niet het geheim van een gezond en slank lichaam weten? We gingen de straat op en vroegen vrouwen naar hun persoonlijke ervaringen met diëten, om te ontdekken dat calorieën tellen voor niemand de oplossing is...