Nieuw: ’Vijftig worden is best een dingetje’

Daar zijn we dan! Een nieuwe vrouw op Vrouw.nl. Of misschien wel een oude. Gezien mijn leeftijd. 49 and counting.

Van 49 naar 50 ...

Het is maar een jaar. Niet anders dan andere jaren. Maar toch. Een kleine stap voor de mensheid en een enorme sprong voor mij. Hoe ik die sprong ga maken, welke weg ik volg en waar het eindigt, dat ga je hier de komende tijd lezen. In mijn columns tel ik af naar V-day: verjaardag, vijftigdag, vandaag (bijna) precies over een jaar.

Hormonale meltdown

Want laten we eerlijk zijn, vijftig worden is best een dingetje. Daar kun je maar beter goed op voorbereid zijn. Neem nou die hormonen. Ik heb (nu al) eens in de zoveel tijd een soort hormonale meltdown, waarbij ik radioactief word en alles in mijn omgeving rooster. Dat wordt natuurlijk alleen maar erger. En dan gaat straks ook nog mijn jongste kind het huis uit. Heftig.

Laatst ging ze fietsen naar oma, belt ze halverwege op: ‘Waar woont oma ook alweer?’ Dat wordt nog wat. En Google heeft natuurlijk feilloos door hoe ik er inzit. Laatst wilde ik wat opzoeken (‘hulp bij’) kreeg ik als suggesties: 1) depressie 2) de overgang en 3) rouwverwerking. Terwijl ik alleen maar wilde weten hoe je makkelijk een tent afbreekt. Lekker gezellig, Google!

Twilight Zone

Maar ik dwaal af. In mijn blog neem ik jullie mee naar het schemergebied tussen jong en oud. (Denk hierbij de tune van de jaren 80-serie The Twilight Zone). Wekelijks maak ik de balans op; waar reken ik mee af, verdiep ik me in of verheug ik me op als het gaat om wat er was, is en komt. Vraagstukken als ‘heb ik nog een toekomst’, ‘myfirstmammo’ en ‘botox, word je daar nou echt mooier van?’ wissel ik af met observaties en anekdotes. Elke vrijdag op deze plek. (Waarbij ik overigens meteen maar opbiecht dat ik ‘de vijftig niet gehaald heb’ waar het de botox betreft. Maar daarover later meer.)

Het omarmen van my vintage-self

Vandaag – 2 dagen na mijn 49e verjaardag – start mijn blog en begin ik met mijn eerste uitdaging: het omarmen van ‘my vintage-self’. Wat dat inhoudt lees je volgende week! Same time, same place? Tot dan!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.