Kinderbijslag korten bij ontsporen kind

Korten kinderbijslag bij ontsporen kind? Ⓒ Hollandse Hoogte / Roel Burgler

De VVD wil mensen met kinderen die op het criminele pad zijn geraakt, korten op de kinderbijslag als duidelijk blijkt dat ze het laten afweten in de opvoeding. Bijvoorbeeld als ouders meerdere keren niet komen opdagen bij een afspraak met bureau Halt. of de leerplichtambtenaar. De toeslag moet in sommige gevallen zelfs volledig worden ingetrokken. Ook PVV staat achter de initiatiefnota. Een goed plan of vind je dit te ver gaan?