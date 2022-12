De vechtscheiding 154: ’De nachtpon van mijn moeder is een lustremmer’

Met een blik van ’ik heb het je toch gezegd’, neemt Anouk de telefoon op. „Ja, dat klopt”, hoor ik haar zeggen. „Ja, normaal gesproken wel, maar nu is het zaterdagavond en dan wil ik liever niet gestoord worden.” Duidelijk geïrriteerd verbreekt ze de verbinding. „Een of ander goed doel. Of ik wil doneren.” Ik heb moeite om niet in de lach te schieten en hef daarom het glas: „Nog een keer op onze kinderen?”

Als een boer met kiespijn proost Anouk met me mee. Ik weet zeker dat de kinderen een normaal feest kunnen geven, dat niet uit de hand loopt. Eigenlijk vind ik het best wel vervelend dat Anouk er zo weinig vertrouwen in heeft. Natuurlijk zal er stiekem drank gedronken worden en er zullen ook gasten tussen zitten die een sigaretje gaan roken in de achtertuin. Maar ik verwacht niet dat er comazuipers tussen zitten of dat we het gezelschap morgen met naalden in hun arm aantreffen. Dat gebeurt echt niet. Daarvoor ken ik mijn kinderen en hun vrienden te goed. Ik hoopte dat Anouk ook zo dacht, maar die blijft er ’een slecht gevoel bij hebben’.

Terwijl ik verder mijmer, zie ik Anouks gezicht veranderen. Ze zet grote ogen op en staart naar iets wat achter mij gebeurt. Ze wijst. Ik draai me om en zie grote rookpluimen uit de keuken komen. Gedecideerd staat ze op: „We moeten naar buiten. Er is iets mis in de keuken.” Koelbloedig en efficiënt dirigeert ze ook de andere tafels naar buiten. Dat is mijn Anouk. Terwijl de rest van het restaurant paniekerig ’Brand, brand’, begint te schreeuwen, blijft zij kalm en loodst ze iedereen naar buiten via de nooddeur.

Uiteindelijk staan alleen wij twee nog in het restaurant als een brandweerman binnenkomt. Opeens is Anouk minder trefzeker. Terwijl ik de nooddeur voor haar open hou, kijkt ze hem vragend aan. Het enige wat ze hoeft te doen is via de deur naar buitenlopen, maar in plaats daarvan laat ze zich in de armen van de grote brandweerman vallen. Hij tilt haar op. Ik zie hem goedkeurend naar het pakketje in zijn armen kijken. Typisch Anouk. Zodra er een uniform in zicht is, is ze als was in hun handen.

Eenmaal buiten zet hij haar neer. Ze wankelt. „Gaat het?’ vraagt hij haar bezorgd en slaat beschermend een arm om haar heen. Ik sta overbodig te zijn en voel me een ontzettende sukkel. Dus schraap ik mijn keel en zeg: „Zo te zien kunnen we hier niet slapen vannacht.” Met moeite rukt Anouk zich los van haar brandweerman. „Gaan we dan nu naar huis?” „Nee”, zeg ik beslist: „We gaan naar mijn moeder.”

Een uur later liggen we in het anderhalf-persoons logeerbed van mijn moeder. Het is koud in de logeerkamer. Nu de kinderen en ik er niet meer logeren, verwarmt mijn moeder de kamer niet meer. Anouk trekt de geleende nachtjapon van mijn moeder wat strakker om haar heen en rilt. Ze ziet er schattig uit. Mijn irritatie om de brandweermanscene verdwijnt. Uitnodigend hou ik het dekbed voor haar op. Ze kruipt tegen mij aan. „Hoe zou het thuis gaan?” vraagt ze kleintjes. „Ik denk wel goed. We hebben slimme kinderen. Die laten het echt niet uit de hand lopen.”

Anouk knikt: „Wel bijzonder om eens in de logeerkamer van mijn schoonmoeder te liggen.” Ze kijkt keurend rond. „Hoe voelt dat?” vraag ik nieuwsgierig: „Knus en koud tegelijk.” Ik begin haar warm te wrijven: haar rug, haar armen, het holletje naar haar billen. „Zo beter?” „Ja, maar het kan nog beter.” Gedwee wrijf ik door. Eigenlijk wel spannend om met mijn vrouw in het logeerbed van mijn moeder te liggen.

Het voelt toch een beetje alsof wij pubers zijn. Ik streel haar billen. „Warm genoeg?” Anouk spint als een kat in mijn armen, dus ik streel nog even door. „Misschien moet je die nachtjapon even uit doen”, fluister ik. Ik draai me naar haar toe en begin haar nek te zoenen: „Ik hou je wel warm”, beloof ik daarbij. De nachtpon van mijn moeder is een lustremmer. „Nee, je wilt hier toch niet vrijen?” vraagt ze verbaasd. „Waarom niet? Dat zouden we in het hotel ook gedaan hebben, toch?” „Ja, in het hotel. Dat is anoniem. Nu liggen we op een dun wandje na, naast je moeder.” „Dan doen we het heel zachtjes”, fluister ik in haar nek. Mijn handen gaan onder haar nachtjapon onder weg naar haar borsten. Ze weert me af: „Nee, niet doen. Jij maakt altijd geluid en ik wil geen vlekken maken.” „Mijn moeder is doof en vlekken vindt ze echt niet erg.” „Maar ik wel.” Ik geef mijn vrijpogingen maar op, nestel me tegen haar rug en val in slaap. Als ik na twee uur wakker word, is Anouk verdwenen.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.