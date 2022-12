’Ieder jaar neem ik minstens vier dagen vrij om mijn huis te versieren’

Premium Het beste van De Telegraaf

Door Yara Hooglugt

In het gezellige huis van Joke en Erwin is bijna geen centimeter onbenut gelaten. Ⓒ Roel Dijkstra

Kerst begon bij Joke Exmann (61) en haar man Erwin vroeg: halverwege oktober werd de eerste kunstboom al opgetuigd. „Ik ben ermee grootgebracht”, lacht Joke. „Mijn vader was een fanatieke kerstversierder en de eerste boom in ons huis was al uitgevallen voordat het kerst was. We kochten er altijd een tweede bij.”