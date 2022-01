Wat moet er gedaan worden om seksueel grensoverschrijdend gedrag te stoppen?

Daders

Uit de aflevering van Boos blijkt dat een ex-kandidate aangifte heeft gedaan tegen coach Ali B wegens verkrachting. Inmiddels is er nóg een aangifte tegen hem gedaan wegens hetzelfde feit. Ali B „betwist volledig dat hij enig strafbaar feit heeft gepleegd”, aldus zijn advocaat Bart Swier. The Voice-bandleider Jeroen Rietbergen zou seksueel getint contact hebben gehad met negentien vrouwen die destijds kandidaat of medewerker waren. Hij maakte seksueel overschrijdende opmerkingen en stuurde zelfs dickpics via WhatsApp. Hij heeft toegegeven. Drie vrouwen en twee minderjarigen vertellen dat ze zijn betast op de billen door coach Marco Borsato.

Al deze vrouwen hebben moeite gehad met het melden van deze vormen van seksuele intimidatie. Dat is te lezen in de Telegraaf. „Vrouwen hebben kennelijk een soort schaamte, ik weet niet wat het is, maar ik wil me er graag in verdiepen.” Hij hoopt dat de gebeurtenissen „een voorbeeld zijn” en dat als vrouwen „het ooit nog eens overkomt” ze geleerd hebben „onmiddellijk aan de bel te trekken en dit onmiddellijk te melden”, aldus John de Mol.

Wat vindt Nederland

Heel Nederland heeft het erover. De Mol vindt dat vrouwen dit soort gebeurtenissen eerder moeten aangeven. Uit reacties op de VROUW Facebook pagina blijkt dat veel vrouwen hier anders over denken. Zo valt onder meer te lezen dat ze vinden dat mannen hun grens horen te respecteren. Ook zijn er vrouwen in shock dat De Mol zich niet kan verplaatsen in de slachtoffers. Anderen denken dat kandidaten niets durfden te zeggen door het contract dat ze hebben ondertekend waarin staat dat ze niks naar buiten mochten brengen. De vrouwen die werken bij Talpa hebben een advertentie geplaatst in het Algemeen Dagblad als reactie op de statement van de Mol. Zij laten weten dat het niet aan de vrouwen ligt.

Op Twitter worden er volop meningen gedeeld over de reactie van John de Mol. Zo vindt deze twitteraar dat John de Mol anders had moeten reageren.

Een andere twitteraar vindt dat het gaat om machtsposities die zijn misbruikt.

Hier vindt iemand dat vrouwen het zelf meer moeten melden.

Praat mee

