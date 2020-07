We zijn door BLM niet veel dichter tot elkaar gekomen, of wel?

We zaten van de ene op de andere seconde in een shitstorm, mijn beste vriend en ik. In een review op Instagram hadden we over van die typische pubernoodles geschreven dat je bij deze producten vaak geen idee hebt of je de smaak gebraden hond, vleermuis of krekel-sprinkhaan-meelworm koopt, aangezien we geen Mandarijn kunnen lezen. Een grapje. Of het een best grapje was is een kwestie van smaak, maar het is een beetje onze stylo de reviews wat op te leuken met een anekdote, een persoonlijke touch of een beetje gekkigheid.

Racisten

Maar dat ene zinnetje, in de bijna duizendste review op onze pagina maakte ons racisten. De DM stroomde vol met felle reacties. Kankerhonden, werden we genoemd. We moesten onze excuses maken en wel heel snel. We werden beticht van white privilege. Er was geen praten mee, het oordeel was geveld. Die ene zin gaf volstrekt onbekenden het recht ons te veroordelen. Ook toen we de review aanpasten, bleef het doorgaan.

Normale manier

Dat ene zinnetje maakte ons 'walgelijk'. We konden ons platform beter opheffen, was het advies. Er werden screenshots van het betreffende bericht gedeeld met oproep tot rapporteren. Het was alsof we een poging hadden gedaan de Aziatische gemeenschap uit te roeien. We hadden best (graag zelfs) in gesprek gewild, maar dan face-to-face en op een normale manier. Maar we zijn een reviewplatform, geen praatgroep over racisme, dus hielden we ons stil, wat eigenlijk volledig tegen ons gevoel indruiste.

Afrekencultuur

We leven in een ongelooflijk nare afrekencultuur. Ik heb de term tot deze week nog niet gebruikt, maar na 'corona' is het voor mij het woord dat het meest op 2020 slaat. Eén zin, één woord zelfs, kan je een stempel geven dat links of rechts het liefst met een gloeiend hete pook op je voorhoofd brandt. RACIST. Je bent het al als je een grapje over de inhoud van noodles maakt. Je kunt het maar op één manier goed doen en dat is op de manier van die ander.

Baksteen

Stereotyperingen mogen dus niet meer. Helemaal niet meer. Ik heb een review klaarstaan over Mexicaanse chipjes en betrapte me er op ieder woord op een weegschaal te leggen. Als ik maar niemand beledig. Maar dit moeten we toch niet willen? Hoe moeten mensen zich voelen die voortdurend worden afgerekend op de mening die ze hebben? Die dagelijks te maken krijgen met haatmail, dreigbrieven of gewoon een old fashioned baksteen door het raam? Ik zou me doodongelukkig voelen.

BLM

Negentig Nederlandse en Vlaamse wetenschappers en prominenten hebben een Manifest voor het Vrije Woord tegen de afrekencultuur ondertekend. De auteurs vinden dat actiegroepen als Black Lives Matter maatschappelijke verdeeldheid zaaien. Ik twijfel niet aan de goede intenties van BLM, maar ik vrees dat de wetenschappers en prominenten groot gelijk hebben. Kijk maar eens om je heen. Het is er met dat geschreeuw niet veel gezelliger op geworden in ons land, of wel? We zijn nou niet bepaald 'nader tot elkaar gekomen'.

Dialoog

Er staan namen onder het manifest waarmee ik me liever niet identificeer. Namen die net zo hard bijdragen aan de polarisatie, waardoor het ergens ook een beetje hypocriet aanvoelt. Maar dat staat voor mij nu dan maar even los van de inhoud, want daar sta ik wél achter. Het Vrije Woord is een groot goed. Dat er een stel activisten in de digitale pen klimt om ons 'kankerhonden' te noemen en dat we zelfs om een grapje bedreigd worden ('Waar woon je dan?' – dat wil jij vast niet weten om mij de hand te komen schudden), gaat alle perken te buiten. Waar is de dialoog? Of kunnen we alleen nog maar schreeuwen tegen elkaar?

Radicalen

'De urgentie is te groot, wij moeten nu een tegenbeweging starten', stellen de Leidse onderzoekers Raisa Blommenstijn en Bart Collard, die samen het manifest opstelden. Een tegenbeweging hoeft van mij niet, dat zet ons weer in twee kampen tegenover elkaar. We moeten radicale groepen laten inzien dat wat ze nu doen, geen hout snijdt. De vraag is alleen of je dat voor elkaar krijgt. Sterker nog; ik vraag me af of de echt radicalen op links en rechts niet vooral uit zijn op een flinke dosis maatschappelijke onrust. Ze hebben in mijn ogen veel weg van doorgesnoven opgefokte hooligans. Er valt nauwelijks mee te praten.