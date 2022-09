Daghoroscoop 24 september - Steek je hoofd niet in het zand, Stier!

VANDAAG JARIG

Het afgelopen jaar is jouw fysieke en mentale gezondheid verbeterd en je energie toegenomen. Je kunt tussen 2018 en 2020 zware jaren hebben beleefd, maar dit jaar hebben belangrijke planeten zich over je ontfermd en is jouw bestaan harmonieus. Studenten kunnen van studierichting veranderen.

ZONDAG JARIG

Je gezondheid blijft goed, misschien dankzij een therapeut of arts of een andere leefstijl, maar ook doordat de kosmos storende aspecten uit je horoscoop heeft gefilterd. Je kunt een droombaan veroveren, mede dankzij jouw toegenomen energie. Ook je liefdeleven zal plezierig en aangenaam zijn.

RAM

Een aardig gebaar kan verkeerd begrepen worden. Doe het discreet als je iemand helpt. Beweeg meer om minder snel gespannen te raken. Een stevige wandeling verdrijft hersenspinsels en activeert een helder denkvermogen.

STIER

Anderen kunnen ruzie zoeken of onaangenaam zijn. Je moet misschien de lastige keus maken om ziende blind te zijn of volstrekt eerlijk. Steek je hoofd niet in het zand; een romance leidt niet zonder meer tot een lang huwelijk.

TWEELINGEN

Je kunt wakker worden tegenover een stralend gezicht dat je ontbijt op bed brengt. Zeg niet meteen dat je een hekel hebt aan kruimels in bed of dat je eitje te hard of te zacht is. Geniet van het moment en heb je partner lief.

KREEFT

Laat je creditcard thuis als je gaat shoppen; exorbitante uitgaven zouden jouw nachtrust de komende tijd kunnen verstoren. Let op hetgeen wat je zegt; misschien bedoel je het goed, maar het kan verkeerd worden begrepen.

LEEUW

Wat je nu in gang zet of bedenkt, zal inhoud hebben en praktisch zijn. Gebruik jouw talenten niet te incidenteel. Wees op je hoede als mensen je iets beloven. Thuis kan een emotioneel conflict het hele weekend verpesten.

MAAGD

Impulsieve aankopen kunnen lokken, maar steek je er niet voor in de schulden. Laat je creditcard thuis. Blijf voor ogen houden dat geld niet aan bomen groeit. Vertel je geliefde weer eens hoezeer je hem/haar bemint.

WEEGSCHAAL

Gebruik jouw huidige zelfvertrouwen door nu te doen waar je tegenop ziet. Ouders moeten de teugels wat laten vieren en tieners moeten eens wat meegaander zijn om de relatie geen blijvende schade te berokkenen.

SCHORPIOEN

Vanwege sociale verplichtingen moet je misschien een persoonlijke voorkeur opzij zetten. Speel niet voor zielenpoot. Samenwerken is de enige manier om gedaan te krijgen wat je wilt zonder op al te veel tenen te staan.

BOOGSCHUTTER

Je kunt veel tot stand brengen als je besluitvaardig en praktisch bent. Ouders kunnen ruzie krijgen over de opvoeding van een kind, of een misverstand over instructies kan problemen geven met naaste familie.

STEENBOK

Sociale afspraken kunnen ervoor zorgen dat je huiselijke plichten verwaarloost. Door te netwerken en enige druk uit te oefenen, kun je op onverwachte locaties dit weekend nieuwe commerciële kansen creëren. Schrijf alles op.

WATERMAN

Als jij je niet 100% voelt, heb je misschien een griep onder de leden of te veel geconsumeerd. Laat je testen en drink veel water. Ga naar de sauna of ga zwemmen en geniet van je vrije dagen. Doe iets wat je al lang wilt doen.

VISSEN

Breid je horizon uit of begin met een taalcursus; het is vrijwel onmogelijk om mensen in andere landen te begrijpen als je hun taal niet kent. Leer kinderen de waarde van kwaliteit. Geloof geen roddels over een goede bekende.

