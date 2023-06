Anti-aging? Nee, well-aging is de nieuwste beautytrend

Volgens diverse dermatologen slaat de term ‘anti-aging’ nergens op. Het is immers nog steeds niet mogelijk om veroudering te blokkeren of te voorkomen. De geforceerde forever-young-look is uit, maar het is wel hip om er boven de vijftig zo knap en verzorgd mogelijk uit te zien.

Well-aging of pro-aging geldt als de nieuwste trend in beautyland en is vooral gericht op het verjongen van de huid op een gezonde, natuurlijke manier. Uiteraard in combinatie met een gezonde levensstijl.

Pro-biotische aanpak

Ook hip: pro-biotische en natuurlijke huidverzorging, waarbij alles draait om het ecosysteem van levende micro-organismen op de huid. Dat is ook te merken aan de groei van producten waarin probiotica en prebiotica geïntegreerd zijn. Plantaardige ingrediënten voor beautyproducten zijn een hit, met name gotu kola, gember en bakuchiol zijn geliefd.

Esse Sensitive Skin 30 dagen € 68,-, Skin for Skin Boost it up! serum 30 capsules € 44,95

Nieuwe invalshoeken

Microneedling voor meer celvernieuwing kent steeds meer nieuwe invalshoeken. Ook tegen pigmentvlekken wordt deze methode ingezet, met als voordeel dat de huid niet wordt aangetast en je in de zon mag.

Dat is niet het geval na microdermabrasie, waarbij het verwijderen van huidcellen voorop staat, samen met het stimuleren van de doorbloeding en aanmaak van nieuwe huidcellen. Het gebruik van led-licht met peelings of mesotherapie is nu ook een beproefde methode.

Microneedling vanaf € 350,-, microdermabrasie vanaf € 90,-, led-lichttherapie vanaf € 30,- (thuisapparaat vanaf € 109,-)

Led-therapie

Deze methode is ook niet nieuw, maar wel booming. De nieuwe apparatuur is steeds geavanceerder en daardoor kunnen veel probleemzones van de huid worden verbeterd. Rimpels, acne, roodheid, huidirritaties en andere huidonfeffenheden kunnen snel worden aangepakt, zonder dat de huid daar al te veel hinder van ondervindt.

Er zijn intussen ook al led-apparaten die thuis gebruikt kunnen worden om de behandelingen een extra impuls te geven. Deze hebben wel een veel minder sterke werking dan de apparatuur in de salons en klinieken.

Led-therapie, behandelingen bij diverse salons/klinieken, prijzen vanaf € 69,95

Serum tegen zombiecells

Ooit gehoord van zombiecellen? Klinkt eng en dat is het eigenlijk ook wel. Het zijn namelijk versnellers van het verouderingsproces. Dit serum op medische basis verwijdert ‘senescente’ cellen zonder de gezonde cellen aan te tasten. Senescente cellen bevorderen het afstervingsproces, vandaar de benaming ‘zombiecellen’.

Dit innovatieve serum lijkt een doorbraak te zijn op weg naar weefselverjonging. Het advies is om dit serum tweemaal daags aan te brengen, acht weken lang. Daarover kun je de vaste huidverzorging aanbrengen.

Nescens zombie cell clearing serum, 30 ml € 395,-

Collageendraden

Geen zin in fillers? Met deze behandeling is het mogelijk om plaatselijk, naaldloos, pijnloos en op een natuurlijke manier rimpels op te vullen. De trend is afkomstig uit Azië, waar dergelijke behandelingen heel populair zijn en even tussendoor in de lunchpauze gedaan worden.

De behandeling met proteïne- of zijdedraden geeft direct resultaat, een strakkere huid en minder diepe rimpels. Draden worden aangebracht in de rimpel en zorgen hier voor collageenstimulatie. De rimpels worden van binnenuit opgevuld en daardoor minder zichtbaar.

Bijwerkingen zijn er niet, je gaat niet rood als een kreeft de deur uit en ook de draden zelf zijn onzichtbaar. De collageendraden zijn afkomstig van Varia Vis, een visbedrijf in Urk, waardoor het visafval dus nog een bestemming krijgt. Leuk weetje: deze behandeling is favoriet onder mannen.

Skin for Skin collageen dradenbehandeling. Drie behandelingen (de eerste voor € 89,95, de volgende twee voor € 75,- per keer), Skin for Skin Urk

Vacuüm butt lift

Heb je altijd al van die prachtige ronde, stevige J.Lo-billen willen hebben? Zonder een operatie? Het liften van de billen kan nu ook op een natuurlijke manier met de vacuümtherapiebehandeling.

Ook op de billen verliest de huid aan stevigheid naarmate we ouder worden. Maar ook ingezakte of platte billen krijgen hiermee een heuse ‘boost’. Risico’s van een operatie zijn hier niet aan de orde, hooguit wat afdrukken van de shaping cups van het vacuümapparaat, maar die verdwijnen weer.

De billen worden door pulsen vacuüm gezogen en zo tot zeventig procent gelift. Extra: door de verbeterde bloedcirculatie wordt ook cellulite op de billen aangepakt.

Afslankstudio Missy Curves, kuur van 10 behandelingen € 699,-

Vegan bucale behandeling

Dit valt onder de face sculpting-methode, een total work-out voor je gezicht met een nieuwe, exclusieve handmatige massagetechniek. Hierbij worden niet alleen de spieren van hals, decolleté, nek, gezicht en hoofd los gemasseerd, maar ook de binnenkant van de wangen en de kauwspieren.

Deze ‘bucal’ massage is heel gewild vanwege de direct zichtbare en langdurige verbetering van huid en contouren. Ook kan het bij iedereen gedaan worden. Tijdens de massage worden de producten van het 100% vegan beautymerk Absolution gebruikt.

Voordeeltje: niet alleen de huid wordt aangepakt, er is ook een anti-stress werking door de directe vermindering van de spierspanning.

Beautysalon MJ Amsterdam, 75 minuten signature treatment Absolution € 99,-

Mesobotox treatment

Als de drempel naar een cosmetisch-medische behandeling hoog is, dan is er in sommige klinieken een gulden middenweg. Je wordt wel behandeld door specialisten, maar de botox- en filleringrediënten blijven in de kast. Een aardig effect bereik je namelijk ook met de mesobotox-behandeling, die nu voor het eerst in Nederland wordt gegeven.

Een mix van botulinetoxine met hyaluronzuur (van Prescription) wordt via de microneedling-techniek (kleine prikjes) in de bovenste huidlagen aangebracht. Een beetje gevoelig is dit wel, maar het doet niet echt pijn. Het zorgt ervoor dat de huid op eigen kracht tot een verbetering komt.

Reken op 1-2 dagen roodheid in het gezicht, maar daarna maakt dit plaats voor een frisse, gladdere en strakker aanvoelende huid.

Doctors at Soap klinieken/Soap Treatment Store € 350,-

Vitamine-infuus

Vitamine-infusen en boostershots zijn hot in Amerika en die trend is nu overgevlogen naar Nederland. Hierbij is het doel om een eventueel vitamine- en mineralentekort aan te vullen, zonder dagelijks supplementen te nemen. Dit zou ook effect hebben op de huidveroudering en de celvernieuwing.

Maar pas op! Het is altijd verstandig om je huisarts of het Vitamine Informatie Bureau vooraf te raadplegen, aangezien de behoefte aan vitamines bij iedereen anders is.

Get Drip of Infusion Clinics zijn bekende infuusklinieken, prijzen vanaf € 35,-

