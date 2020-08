’Hij kapte de boom uit liefde voor mij’

Ik weet niet hoe het komt, maar ik trek altijd een beetje gekke mannen aan. Misschien omdat ik zelf ook niet zo doorsnee ben: ik ben kunstenares, een beetje een oude hippie. Bij mij is het nog steeds flowerpower wat de klok slaat. Zowel in mijn huis als in mijn kledingkast. Mijn huis is een soort kleurexplosie. En mijn garderobe sluit daar naadloos bij aan met lange, kleurrijke fladdergewaden. En altijd een band of een bloemetje in het haar, hè. Vers geplukt.

Friend with benefits

Ik vind het heerlijk om thuis te zijn. Werken in mijn atelier aan mijn schilderijen en illustraties of rommelen in de tuin... daar word ik gelukkig van. Ik heb niet zoveel nodig, dus kan ik er prima van leven. Mannen heb ik ook niet nodig, maar ik vind ze zeker wel leuk. Ik heb een soort friend with benefits-relatie met een collega. We komen af en toe bij elkaar voor een gezellige avond en een goede vrijpartij, meer hoeven we niet.

Maar goed, nu was ik toch iemand tegengekomen op een braderie, waar ik mijn illustraties stond te verkopen. De meesten die er staan, ken ik al jaren, maar deze leuke buurman had ik nooit eerder gezien. Hij viel in voor een vriend bij wie het in zijn rug was geschoten. We hadden het heel gezellig samen. Uiteindelijk heeft hij me hoffelijk geholpen met het afbreken van mijn kraam en hebben we daarna nog een heerlijk etentje gehad met veel geflirt en een kusje als afscheid.

Ik wilde het verder daarbij laten, maar meneer was een ouderwetse aanhouder en had het in zijn hoofd gehaald dat hij mij ging veroveren. Ik vond het wel grappig, want het was lang geleden dat een man zoveel werk van mij had gemaakt. Ik daagde hem uit: „Verover me dan maar!”

Trukendoos

Nou, dat heb ik dus geweten. Hij trok zijn hele trukendoos open: stuurde lieve berichtjes, liet mijn favoriete bloemen bezorgen, verraste me met kunstzinnige cadeautjes… Ik liet hem een beetje bungelen, maar genoot wel van alle aandacht. Uiteindelijk vond ik dat ik toch eens iets terug moest doen en nodigde hem uit voor een etentje bij mij thuis. Toen we heerlijk samen in de hangmat in de tuin lagen uit te buiken, maakte ik een opmerking over een taxusboom die in een stukje niemandsland achter mijn huis staat. „Zo jammer, hij neemt al het mooie licht weg.”

Toen ik van een weekje retraite terugkwam, stuurde hij me een geheimzinnig berichtje: „Ik heb een verrassing voor je…” Ik kwam mijn huis binnen en voelde dat er iets anders was, maar wat? Het licht was anders. Ik keek naar buiten en… de taxusboom was weg! Wat had hij gedaan?! „En, hoe vind je het?” appte hij. Ik wist niet wat ik moest antwoorden. Is dit nou heel lief en romantisch, of is die man gek?

In de buurtapp gaat het inmiddels los over ’de mysterieuze boomzager’, maar ik zeg niks. Ik heb mijn fanatieke vriend slechts geantwoord dat ik moet bijkomen van mijn reisje en even niet wil afspreken. Want ik vind zijn actie best creepy, wie weet wat hij nog meer in petto heeft? Help! Hoe kom ik weer van hem af?

De rubriek ’Opgebiecht’ is gebaseerd op waargebeurde verhalen.