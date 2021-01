Wie verdient voorrang op het coronavaccin?

Zo schrijft De Telegraaf dat dokter Robert Huizenga, die jarenlang de medisch adviseur was bij The Biggest Loser, aan het tijdschrift Variety verklaart dat individuen die hij niet bij naam wil noemen hem bedragen van boven de 10.000 dollar hebben geboden voor een vroege vaccinatie. In de staat Californië komen momenteel alleen zorgpersoneel en mensen boven de 65 jaar oud in aanmerking voor de prikken.

Discussie over voorrang

Ook in Nederland woedt de discussie wie er voorrang zou moeten krijgen bij de vaccinaties. Zo had het MeanderMC in Amersfoort 502 vaccinaties onder het zorgpersoneel te verdelen en wilden 600 zorgmedewerkers er één. Tot woede van een deel van het personeel, zoals de verloskundigen, kreeg het management ook een prik, terwijl de leidinggevenden niet dagelijks op de werkvloer komen. De woordvoerder van het ziekenhuis zei daarop in een reactie dat het goed te verdedigen is dat managers ook zijn ingeënt, omdat „ook zij dagelijks rondlopen op de afdeling en 24/7 werken. Als zij omvallen, raakt dat óók de continuïteit van de zorg.”

Inmiddels is het lobbyen begonnen: patiëntenverenigingen vragen om voorrang voor hun leden met kanker, reuma en diabetes, omdat zij extra risico lopen. Maar ook agenten, boa’s en leerkrachten vinden dat zij eerder aan de beurt zouden moeten zijn dan de rest, omdat de kans groot is dat zij iemand tegen het lijf lopen die besmet is met het coronavirus.

Ondertussen zijn er voorlopig lang niet genoeg vaccins voor iedereen. Het leveringsprobleem bij farmaceut AstraZeneca leidt tot een lager tempo van vaccineren in Nederland, zegt minister De Jonge. Afgelopen vrijdag werd bekend dat de farmaceut de leveringen aan de EU met 60 procent terugschroeft vanwege problemen bij een leverancier. Van de geplande 80 miljoen vaccins in het eerste kwartaal, zouden er 31 miljoen overblijven.

Praat mee

