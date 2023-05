Meral (39): ’Ik voelde me een fraudeur’

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Nee, ik voel me jonger dan dat ik ben. Ik geniet volop van het leven en alle dingen die op mijn pad komen. Wij hebben een klein kindje dat veel energie kost, maar ook veel energie oplevert. Voorheen had ik een baan als psycholoog, maar daar werd ik niet gelukkig van. Ik was constant onzeker en had het gevoel dat ik de slechtste psycholoog van Nederland was. Ik voelde me een fraudeur.”

„In mijn tienerjaren heb ik geworsteld met een eetstoornis. Het is niet officieel gediagnosticeerd en ik heb er nooit hulp voor gezocht. Uiteindelijk ben ik er zelf bovenop gekomen, maar het heeft mij wel beïnvloed op werkgebied. Ik bleef heel onzeker en twijfelde aan alles. Uiteindelijk heb ik mijn baan als psycholoog de rug toegekeerd. Mijn hobby fotografie werd steeds groter en groter, daarom besloot ik de sprong te wagen en daar mijn werk van te maken. Ik genoot enorm van het fotograferen, maar wist ook dit op een gegeven moment bijna kapot te denken. Ik legde de lat te hoog, waardoor ik het plezier verloor en uitdagingen uit de weg ging.”

„Gelukkig was ik me nu heel bewust van deze vorm van zelfdestructie. Ik besloot gewoon alle kansen aan te grijpen. Faalde ik? Dan had ik het in ieder geval geprobeerd. Vanaf dat moment is mijn leven ten goede veranderd. Ik kan nu volop genieten van mijn werk, zonder dat ik me teveel zorgen maak over de toekomst of meningen van anderen. Dit werkt enorm verlichtend en zorgt er automatisch voor dat ik me een stuk jonger voel.”

Heb je een beautygeheim?

„Ik ben niet iemand die veel tijd besteed aan make-up of dure smeersels. Zonder mijn BB-cream en een laagje mascara ga ik de deur niet uit, maar daar blijft het ook bij. Ik denk dat het niet zoveel uitmaakt wat je op je gezicht smeert. Ben je gelukkig en zit je lekker in je vel? Dan straal je dat ook uit. Probeer hetgeen te doen waar je energie van krijgt. Dat houdt je veel jonger dan een of andere dure crème.”

Schatten mensen je op de juiste leeftijd?

„Soms wel. Vooral als ik een paar dagen slecht heb geslapen, haha. Over het algemeen word ik begin of midden dertig geschat. Al weet je nooit of mensen dit enkel zeggen uit beleefdheid of dat ze het echt menen.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Mijn ogen, lach en haar. Ik ben gezegend met een volle bos. De eerste grijze haartjes beginnen er nu tussenuit te steken. Daar moet ik wel aan wennen. Mijn haar heeft een beetje een peper-en-zoutkleur. Hopelijk vallen die grijze haren daardoor iets minder op.”

Waarmee ben je minder blij?

„Ik ben 1.61 meter, dat vind ik vrij kort. Van nature heb ik niet heel veel taille. In combinatie met mijn lengte lijk ik daardoor wat gedrongen of stevig. Het is niet zo dat ik er onzeker over ben, maar ik zou dat wel graag anders zien.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Dat vind ik een lastige vraag. Aan de ene kant had ik nooit durven dromen van zo’n fantastisch leven. Ik heb een superleuk gezin, woon gedeeltelijk op Tenerife en mag veel reizen voor mijn werk. Aan de andere kant wil ik nog zoveel leren. Als fotograaf kun je jezelf constant ontwikkelen. Ik heb een bucketlist met allerlei doelen die ik wil afwerken. Op privégebied heb ik niks te klagen. Al zou ik eigenlijk wel wat vaker willen sporten, haha.”

Heb je een levensles?

„Durf te dromen en durf dromen ook te verwezenlijken. Ook al duurt het langer en kost het meer moeite dan verwacht. Er is nog zoveel meer mogelijk dan dat je je zou kunnen voorstellen. Staar je niet blind op één plan en probeer buiten de gebaande paden te treden.”

