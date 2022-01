’Wat ik ervan vind dat Douwe Bob drie vrouwen heeft bezwangerd? Het zal me een worst wezen’

We leven in een tijd waarin iedereen overal iets van vindt en (bijna) iedereen de behoefte voelt al die meningen te pas en te onpas te ventileren. Begrijp me niet verkeerd. Een mening mogen hebben en die nog mogen uiten ook is waardevol, maar soms is het nog veel waardevoller om ergens niets van te vinden - of gewoon je mond te houden als je wel iets vindt.

Een tijdje terug las ik het boek The subtle art of not giving a f*ck van Mark Manson. Daarin komen verschillende onderwerpen aan bod, maar zoomt de schrijver ook in op onze constante drang om overal iets van te vinden en ons overal tegenaan te bemoeien. Toen ik dat las, viel het kwartje dat al een tijd aan een zijden draadje hing.

Wat kan mij het schelen dat Britney Spears halfnaakt trippy dansjes doet op Instagram live, Anouk zes kinderen van vier vaders heeft en wat Famke Louise en Denzel Slager precies vinden vallen onder een genderneutrale opvoeding. Zo lang ze er niemand pijn mee doen en geen wereldwijde paniek veroorzaken, zie ik het nut er niet van om hier überhaupt een mening over te vormen. Het kost me tijd, levert me onnodige (sterk uitgedrukt) stress op en soms wil ik ergens gewoon even helemaal niets vinden.

‘Maar mogen dan helemaal niets meer zeggen?’ Tuurlijk wel, graag zelfs! Maar af en toe kan het geen kwaad om even tot tien te tellen voor je iets zegt of een reactie het internet op slingert. Zoals we dat allemaal op de basisschool hebben geleerd. Want wat heeft het voor toegevoegde waarde dat iemand aan de andere kant van het land nu weet dat jij Douwe Bob een lul vindt? Helemaal niets, volgens mij.

Al die meningen die hele dagen van alle kanten mijn wereld binnen worden geslingerd, af en toe word ik er gillend gek van. En uiteraard zijn er genoeg dingen waarover ik wél een mening heb. Sterker nog, deze hele column is een mening over het geven van meningen. Iets waar ik eigenlijk misschien ook helemaal geen tijd en aandacht aan zou moeten besteden. Tijd om er een einde aan te breien dus, dan kan ik me weer op écht belangrijke dingen storten.