Ben jij al klaar voor Nationale Topless Dag? ’Mijn topje gaat uit!’

Premium Cultuur

Geven beleven in Tropenmuseum

Zondag is het Vaderdag. Tijd om papa te laten weten hoe lief, leuk, stoer of geweldig we hem vinden. Voor (groot)vaders die alles al hebben is een uitstapje naar het Amsterdamse Tropenmuseum wellicht een mooie geste. Op de familietentoonstelling Cadeau, hoezo? leer je alles over geven in diverse cul...