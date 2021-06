Igone de Jongh: ’Het afscheid voelde alsof mijn relatie werd verbroken’

Video

Amsterdammers dansen door stemdisco: ‘Supergaaf!’

Inwoners van Amsterdam kunnen vandaag hun stem uitbrengen in de Tolhuistuin in Noord. In de rij voor de stembus draaien dj's silent disco en er is een photobooth. Kiezers kunnen dansen op de muziek via een hoofdtelefoon. Verslaggever Michelle Willemsen proeft de sfeer op de stemlocatie.