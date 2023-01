’Mijn vriend stelt me aan niemand voor en dat vind ik raar’

DE VRAAG

Sinds vorig jaar eind september heb ik, 53- een relatie met S -49- . We leerden elkaar kennen op een feestje en het klikte meteen. We wisselden telefoonnummers uit en na wat heen-en-weer geapp besloten we om samen een drankje te doen. Dat werden meerdere drankjes en eindigde bij mij thuis. De seks was en is geweldig. De andere dag werd ik wakker en was hij weg. Heel even dacht ik dat hij ervandoor was maar wat bleek? Hij had, superlief, een ontbijtje voor ons gescoord. So far so good. Sinds die dag spreken we minstens twee keer per week met elkaar af en hebben we de hele dag contact via Whatsapp. Op de avonden dat we bij elkaar slapen is hij altijd bij mij.

Wat is nu het probleem? Ik ben nog nooit bij hem thuis geweest. Ik heb zelfs nog nooit zijn vrienden ontmoet. Als we afspreken gaan we naar de film of uit eten, of we gaan naar een kroeg of doen wat gezelligs met vrienden van mij maar om de een of andere reden wil hij mij nooit meenemen naar plaatsen waar er bekenden van hem zijn. Ik heb hem daar al een paar keer op aangesproken, het lijkt wel alsof hij zich voor mij schaamt of iets voor mij achterhoudt, maar elke keer lacht hij mijn opmerking weg. Elke keer weer zegt hij dat hij mij gewoon voor zichzelf wil houden en dat dat andere nog wel komt.

Maar nu komt het. Afgelopen maand vroeg ik hem wat zijn plannen waren met kerst en met oud en nieuw. Hij gaf aan dat hij Kerstmis altijd met zijn familie viert en dat hij het nog te vroeg vond om mij aan hen voor te stellen omdat we elkaar nog nooit hadden ontmoet. Ik was teleurgesteld, maar ik ging ervan uit dat we dan wel samen het nieuwe jaar in zouden luiden. Je raadt het al. Nee. Met oud en nieuw ging hij - zoals altijd - beweerde hij, met wat oude studievrienden naar een huisje in Duitsland. Hij zei dat dat niets voor mij zou zijn en dat ik maar iets leuks met mijn vriendinnen moest gaan doen. Ik besprak deze situatie met mijn beste vriendin en die vond deze hele situatie zo raar en noemde het een rode vlag-situatie en raadde mij aan hem voor het blok te zetten. Nu weet ik niet zo goed meer wat ik moet geloven. Of doen.

HET ANTWOORD

Hem één, twee, drie, voor het blok zetten zoals je vriendin aanraadde zou niet mijn advies zijn. Die rode vlaggetjes zie ik ook wel en de kans dat hij je keihard voorliegt is groot. Alleen al het feit dat je nooit bij hem thuis bent geweest is vreemd. Laat staan dat je nog nooit aan iemand bent voorgesteld. Wat ik wel zou doen is even op onderzoek uitgaan. Zijn naam googelen. Zijn social media afstruinen. Dat werk. Als hij geen social media heeft dan zou ik mezelf al helemaal afvragen of hij wel is wie hij zegt dat hij is. Om de een of andere reden wantrouw ik mensen altijd die amper te googelen zijn of geen social media hebben. Of informeer eens naar hem bij mensen die ook op dat feestje waren waar jij hem leerde kennen. Vraag gewoon hoe lang ze hem al kennen en waarvan. Wat ik me wel afvraag is waar hebben jullie het al die maanden over gehad dan? Op deze leeftijd bespreek je toch dingen uit je verleden? Was hij ooit getrouwd? Heeft hij een nare scheiding achter de rug? Het kan toch niet zo zijn dat jullie in al die maanden samen nog nooit wat ervaringen uit jullie verleden hebben uitgewisseld?

Een vriendin van mij zat ooit in een soortgelijke situatie. Ook hij gaf nooit duidelijk antwoord op voor de hand liggende vragen en nodigde haar ook nooit uit om bij hem thuis te komen. Nadat ze hem, op mijn advies, eindelijk had gegoogeld ontdekte ze dat hij ooit failliet was gegaan en vanwege dat faillissement weer bij zijn moeder thuis was gaan wonen. Dat verklaarde ook waarom hij haar nooit mee had willen nemen naar vrienden en bekenden. Hij schaamde zich voor zijn faillissement. Nadat zij dat had ontdekt, ging het al snel uit. Niet vanwege die ontdekking, maar vanwege het feit dat hij zich daarna ineens heel erg afhankelijk en als een slachtoffer op ging stellen.

Wie weet wat jij allemaal gaat ontdekken als je eenmaal zijn naam door Google hebt gehaald? Je hebt in elk geval een aanleiding om over jullie situatie te praten wat de uitkomst ook zal zijn.

Ik begrijp dat je ergens best wel angst hebt om hem te confronteren met de vragen die hij bij je oproept. Het is per slot van rekening best naar als je op onze leeftijd ontdekt dat zo’n leuke man niet blijkt te zijn wie hij zegt dat hij is. Dus wees niet zo naïef. Je bent drieënvijftig en geen puber meer. Ga googelen meid!

Liefs, Miriam

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.