’Híer gooit publiekslieveling Tjeerd zijn eigen glazen in’

Waar we al weken met z’n allen klagen over een saai seizoen van The Bachelorette, is het dit jaar alles behalve voorspelbaar. Sylvia heeft haar laatste twee rozen uitgedeeld en terwijl Tjeerd – én wij als kijker! – al wekenlang denken dat hij de gedoodverfde winnaar is, wordt hij op het vliegtuig teruggezet. Met lege handen. En een gebroken hart. Die zag ik even niet aankomen.

Spek en bonen

Zou deze publiekslieveling dan toch zijn eigen glazen hebben ingegooid bij het meest ongemakkelijke moment ever, tijdens de afscheidslunch? Want daar moeten we het over hebben! Wat bezielde hem?! Maar eerst terug naar het begin van de aflevering als Syl met de drie singles én hun besties op date gaat.

Die drie beste vrienden zitten er bij alle activiteiten trouwens voor spek en bonen bij. Deze derde wiel-situatie wordt al helemaal pijnlijk duidelijk als er voor de maat van Samé niet eens gedekt is aan dat minuscule tafeltje in de tuin. Als de Bachelorette vervolgens alleen nog maar oog heeft voor single Samé, verlaat zijn beste vriend voor het voorgerecht alweer de tafel.

Therapiesessies

Big smile-Samé pakt ondertussen Sylvia in en weet precies wat zij wil horen. Hij wil later een boerderijtje en een knap vrouwtje. (Kan iemand hem vertellen dat hij dit niet in de verkleinvorm hoeft te verwoorden?!) Maar Sylvia is al in katzwijm. Zó ziet zij haar toekomst en dan uiteraard samen de diepgang opzoeken. Want daar gaan we weer. Die eeuwige diepgang tussen twee mensen die van alles hebben meegemaakt. Therapiesessies staan centraal bij de dates, in plaats van een lekker potje flirten. Ook op deze romantische setting wordt er niet eens een hand vastgepakt of over tafel een kusje gegeven.

De mannen thuis gooien ondertussen ook al hun gevoelens op tafel. En de twijfel slaat ineens toe bij de altijd zo zelfverzekerde Joris. Hij beschouwt zichzelf als de clown naast twee serieuze jongens. Tjeerd en Mees gaan vervolgens met Sylvia golfen. En ook hier is de rol van beste vriend totaal overbodig. Joris – ik herken hem en zijn zenuwen bijna niet meer terug! – mag als laatste op date, als hij ten minste nog op tijd weet wat ie aan moet trekken.

Pijnlijke afscheidslunch

Ook bij Tjeerd – die vorige week nog net niet naast zijn espadrilles liep – slaat ineens de twijfel toe. Net voor de finish zijn de mannen bang om alsnog te verliezen. Misschien is dat de reden waarom óók hij tijdens zijn een-op-een-moment met Syl en een fles champagne geen toenadering zoekt. Wederom een gemiste kans.

Als alle dates zijn afgevinkt met bijbehorende ongemakkelijke gesprekken, is het tijd voor die pijnlijke afscheidslunch. Terwijl ik twijfel of Monica in de bediening werkt – als ze in witte blouse zelfs de stoel van Syl gaat aanschuiven - trekt Sylvia ineens haar colbertje uit. Dat snap ik volkomen achter dat brandende haardvuur én die hete mannen in één ruimte, maar dan krijgen juist de mannen het zichtbaar warm als ze niet weten waar ze moeten kijken.

Vriespunt

Tjeerd ontgaat al deze gretigheid en neemt ineens het woord om aan de voltallige tafel te vertellen dat hij gevoelens voor haar heeft én dat deze gevoelens het beste bij haar passen. Dan weet hij deze situatie nóg ongemakkelijker te maken door met een of ander kaarttrucje zijn woorden kracht bij te zetten. Ik kan dit niet aan en weet niet waar ik moet kijken. Laat staan hoe dit voor de andere aanwezigen in die opgepropte ruimte is. Dit is met stip het meest ongemakkelijke moment van het seizoen! Wat zeg ik; het jaar!

Sylvia is er stil van en de rest van de mannen weten ook niet waar ze het zoeken moeten. Joris vraagt zich hardop af waarom dit zo nodig moet waar iedereen bij zit. Het is een afscheidslunch, niet de finale. Ook Samé vindt het geen gepast moment. Als ook nog de beste vriend van Tjeerd zich ermee gaat bemoeien is de sfeer helemaal tot onder het vriespunt gedaald. En dat terwijl die open haard maar blijft branden.

Feestbeest

De laatste rozenceremonie is anders dan we gewend zijn. Joris wordt als eerste op het matje geroepen. Je merkt aan alles dat hij denkt de laan uit te worden gestuurd, maar hij is de eerste die verzekerd is van een 24-uursdate. Hoppa! In the pocket!

Ik word er zelf ook bijna bang van om die enge donkere kamer te betreden. Spannend muziekje in de montage eronder en ik denk even dat ik in een aflevering van De Verraders ben beland. Tegen al mijn verwachtingen in – én die van Tjeerd – is hij degene die naar huis wordt gestuurd. Sylvia wil zich settelen en daar past een feestbeest duidelijk niet bij.

Afwijzing

Ook Joris zag deze afwijzing duidelijk niet aankomen en staat ineens met z’n mond vol tanden. Bij Samé is Sylvia degene die niet uit haar woorden komt. Maar ook hij mag met haar op date. Eindelijk. En dat nog eens 24 uur lang.

Uit de vooruitblik van deze finaleaflevering – we hebben ons inmiddels door elf afleveringen heen geworsteld! Applaus! - blijkt dat er zelfs dáár niet wordt gezoend. (Gaby heeft het bed gedeeld tijdens de 24-uursdate met een van de finalisten vorig jaar, maar dat terzijde.) Laten we hopen dat ons volgende week dan ten minste weer iets onvoorspelbaars te wachten staat. Wat geflirt misschien? Of eindelijk die langverwachte kus.

