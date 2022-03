’Ik zie voor tieners momenteel weinig lichtpuntjes’

„Gisteren bracht ik mijn dochter met de auto naar de bushalte. Haar band was weer eens lek en we hadden nog niet de moeite genomen haar fiets naar de fietsenmaker te brengen. Een paar dagen terug had ik nog gezegd dat we vanaf nu de auto niet meer te pas en te onpas voor onnodige ritjes gaan pakken, nu de benzineprijzen de pan uitrijzen.

Zinloze ritjes

Mijn oudste zoon wil nog wel eens ’s avonds laat een ijsje bij McDonald’s gaan halen met vrienden. Of even op en neer naar zijn vader omdat hij daar weer eens iets is vergeten. Allemaal zinloze ritjes die nu in de papieren gaan lopen. Net als het naar de bus brengen van mijn dochter als er een nagenoeg nieuwe fiets voor de deur staat. Maar ja, mijn stelligheid op het gebied van goede voornemens is nooit heel krachtig geweest.

Rondkomen

We luisterden het NPO Radio 1 journaal samen. Naast de gitzwarte berichten uit Oekraïne, werd er ook opgesomd waar we op korte termijn meer voor gaan betalen. ’Hoe kunnen wij nou later als we op onszelf wonen rondkomen, mam?’, vroeg mijn dochter naast me. Ik mompelde iets over dat er na een recessie altijd weer betere tijden komen – iets wat ik me nog vaag kon herinneren van de paar jaar dat ik economie in mijn pakket had.

Fijne dag

’Is dat altijd zo?’, wilde ze weten. Hoop doet immers leven. Ik kon er geen ander antwoord op geven dan: ’Geen idee eigenlijk. Ik zat altijd omgedraaid in de klas met vriendinnen te kletsen. Of ik zat op de gang, omdat ik eruit gestuurd was.’ We waren bij de bushalte aangekomen. Mijn dochter stapte uit, bedankte me voor het brengen en ik wenste haar een fijne dag op school.”

Weinig lichtpuntjes

Weer thuis overviel me een down gevoel. Hoe moet het met deze kinderen? Hun ’leed’ mag uiteraard niet in de schaduw staan van wat de jeugd in Oekraïne momenteel doormaakt, maar ik zie vooralsnog voor tieners van nu weinig echte lichtpuntjes. Een huis kunnen ze alleen betalen als ouders bijspringen. Huurwoningen zijn er amper. Er staat ze een gigantische vergrijzingsgolf te wachten. De klimaatcrisis – je zou het bijna vergeten. En dan dus ook die oorlog; hoelang gaat dit duren?

Corona

Nog geen jaar geleden waren we ervan overtuigd dat corona zo ongeveer het heftigste was wat ze aan hobbels op hun pad konden treffen. Maanden in lockdown, geen school, geen vrienden, niet feesten of ieder weekend met iemand anders zoenen. Het is een lachertje vergeleken met wat nog komen gaat. Eén man trekt aan touwtjes die de hele wereld besturen. Het is niet te bevatten.

Brood

Mijn vriend en ik werken allebei fulltime. We hebben een goed inkomen en niets te klagen en zelfs wij maken ons al zorgen. Ik moet steeds denken aan mensen die al jaren de eindjes aan elkaar knopen en nu echt niet meer weten hoe ze het vol moeten houden. Brood wordt een keer zo duur. Als je dát al niet eens meer kunt betalen… Wat moet dit vooruitzicht veel gezinnen ongelooflijk veel stress en onrust opleveren.

Fietsenmaker

Vanmorgen bracht ik haar weer naar de bus, want haar fiets staat nog steeds lek in de voortuin. ’Autorijlessen worden ook duurder’, begon ze weer over een onderwerp dat haar blijkbaar behoorlijk bezighield. ’Ik weet het. Alles wordt duurder’, antwoordde ik. Ik zou haar zo graag iets geruststellends hebben gezegd, maar ik wist niets te verzinnen. Ik vrees zo dat dit nog maar het begin is. Ik wenste Poetin in mijn hoofd maar het allerergste toe. En vandaag breng ik de fiets naar de fietsenmaker.”