Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wordt er door het kabinet geadviseerd om anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Maar er zijn nu al plekken waar afstand houden onmogelijk is: zoals bij de kapper of de nagelstyliste. Desondanks stonden de telefoons van de kappers roodgloeiend toen bleek dat ze open mochten.

Hoe dan?

Nu zijn er nog geen concerten of grote evenementen, maar als deze vanaf het najaar of volgend jaar van start gaan, is het dan mogelijk om daar afstand te houden? Het concertpodium Ziggo Dome in Amsterdam heeft een capaciteit van 17.000 plekken en een groot deel daarvan zijn staanplaatsen.

Kunnen concerten waar je moet staan niet meer in het nieuwe normaal? Worden het alleen zitconcerten waar slechts de helft van de stoelen bezet mag zijn?

Kwetsbare groepen

Niet alleen op leuke momenten is het moeilijk om anderhalve meter afstand te houden. Om de ouderen te beschermen gingen de verpleeghuizen op slot, waardoor familie niet langs mocht komen. De planbureaus vonden dit een onmenselijke situatie en stellen in een artikel van de NOS dat, mócht het virus nog een keer oplaaien, de verpleeghuizen open moeten blijven voor familieleden.

Aan de andere kant kan dit wel extra risico’s voor de verpleeghuizen meebrengen. Maar hebben de bewoners van de verpleeghuizen niet juist meer last gehad van het niet kunnen krijgen van bezoek, dan van het virus zelf?

Praat mee

Wat vind jij hiervan? Moeten we doorgaan met de anderhalve meter samenleving en moet dit ons nieuwe normaal worden? Of vind je dat we het stukje bij beetje kunnen loslaten? Praat mee op onze Facebookpagina!