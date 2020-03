Darcey Silva: Er zal altijd een beetje drama in mijn leven zijn

In dit seizoen zien we ook een oude bekende terug; Darcey Silva, de inmiddels 45-jarige Amerikaanse die in een van de vorige seizoenen hoopte op een happy ever after met de Nederlandse Jesse Meester. Dat liep allemaal niet zo vrolijk af. Waar twee vechten, hebben twee schuld maar Meester stond er niet zo fraai op. Darcey huilde iedere aflevering maar werd door haar twintig jaar jongere lover neergezet als een zeurende alcoholiste.

Trouwen

Desondanks blijft Darcey een onverminderde romantica en probeert ze de ware liefde nog een keer via het televisieprogramma te vinden. Ditmaal is Engelsman Tom Brooks de gelukkige. Wij spreken haar telefonisch aan de vooravond van de nieuwe reeks. Al mag de vrouw - begrijpelijk - niet verklappen of Tom en zij het wel redden als stel, duidelijk is dat zij nog altijd heel graag wil trouwen.

Darcey ging in het laatste seizoen slechts naar huis met Tom’s huissleutel. Teleurstellend, want ze wilde liever een trouwring. Soms vraag ik mij af of het haar niet meer om de ring dan de man gaat, maar het levert hoe dan ook vermakelijke televisie op. Op de vraag of deze langeafstandsrelatie het gaat overleven, antwoordt ze resoluut. ,,Ik zou zeker naar Europa verhuizen voor de liefde maar nu nog niet. Mijn dochters (15 en 14) zitten nog op school. Maar Londen is op den duur een optie, we gaan het zien.”

Tranen

Of haar tienerdochters het zo leuk vinden dat mama op zoek gaat naar de liefde ten overstaan van miljoenen kijkers weet ze niet. ,,Mijn dochters vonden het in seizoen 1 wel moeilijker om me te zien. Maar zij zijn ook meegegroeid in het hele proces. Ze veroordelen mij en mijn keuzes niet. Ze weten hoe ik in elkaar zit. Als ik in een bepaald fragment wat wanhopig overkom, weten zij hoe het echt zit. Zij snappen het wel. En ja, Aniko en Aspen vonden het ook heel vervelend wat er gebeurde met Jesse maar nu weten ze hoe het echt zat. Dat ik geen ’crazy alcoholic’ ben.’’

,,Je hebt de trailer misschien al gezien en daarin zie je een paar keer dat ik een dramatische gezichtsuitdrukking heb. Maar weet je, je gaat het wel zien. Er zal altijd een beetje drama in mijn leven zijn. Ik kan alleen verklappen dat er minder tranen vloeien dan de vorige keer. Kijk nou maar gewoon...’’