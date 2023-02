Praat mee: Zou je het erg vinden als je ex een véél jongere vriendin zou krijgen?

Eerder dit jaar strandde het huwelijk van Ines en acteur Paul Wesley (40). De scheiding tussen Angeline Jolie (47) en Brad Pitt is nog niet rond. Na zeven jaar strijdt Brad nog altijd voor voogdij over de kinderen. Doordat Brad en Ines in een vergelijkbare situatie zitten, hebben ze naar verluidt veel steun aan elkaar. In de afgelopen drie maanden hebben ze een goede band opgebouwd. Een vriend van Brad vertelt aan Daily Mail dat Brad Pitt zelfs al meerdere kinderen aan Ines heeft voorgesteld.

Gelukkig

Diezelfde vriend meldt dat de twee de relatie onder de radar proberen te houden. De relatie tussen Ines en Brad zou, in tegenstelling tot de relatie met Angelina erg relaxed zijn. Een anonieme bron vertelde aan People dat de twee erg schattig waren samen en je duidelijk kon zien dan Ines hem gelukkig maakt. Brad maakt zich ook geen zorgen over de mening van Ines’ ex, Paul. Een aantal maanden geleden werd Paul zelf al gezien met het 22-jarige model Natalie Kuckenberg.

Praat mee

Wat vind jij? Zou je het erg vinden als je ex een véél jongere vriendin zou krijgen? Of ben je van de school: leeftijd speelt geen rol. Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina!

Floor Jansen snapt niet waarom mensen zoveel geven om leeftijdsverschil.

Alica vindt het dubbel.

Saskia zegt dat er sprake moet zijn van een gelijkwaardige relatie.