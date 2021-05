Renée Lamboo: Ik had een restschuld van 40.000 euro en wist niets over geld

„Wanneer mensen vragen wat ik voor werk doe, vergt dat altijd net wat meer uitleg. Mijn werk is niet zo makkelijk samen te vatten in een woord, zoals dat bij een bakker is. Ik ben eigenaar en oprichter van het online platform over financiën PorteRenee, bestaande uit een website, Instagram-pagina en podcast. PorteRenee denkt ook mee met andere bedrijven over hoe zij op een leuke manier kunnen communiceren over geld. Dit bedrijf run ik samen met mijn man Kasper en zes parttime freelancers.

Man en collega

Er is niet echt een pijl op te trekken hoeveel uur ik per week werk. Werk en privé lopen bij mij als zelfstandig ondernemer soms een beetje door elkaar, maar het zal gemiddeld zo’n 30 uur per week zijn. Wij werken in ieder geval als de kinderen naar school zijn. Op een werkdag knallen we, want om 15:00 uur moet een van ons de kinderen ophalen. Gezellig koffie drinken zit er op werk niet echt bij. Als het werk nog niet af is, werkt een van ons door of pakken we in de avond of in het weekend nog even onze laptop erbij.

Het is voor mij niet gek dat mijn man ook mijn collega is. Sterker nog: we hebben elkaar ruim tien jaar geleden op het werk leren kennen. In die tijd had ik een andere relatie en woonde ik samen in een koop-appartement. Die liefde ging over, mede omdat ik Kasper had leren kennen. Middenin de kredietcrisis probeerden we ons huis te verkopen. Na drie jaar lukte dit en bleef ik met een restschuld van 40.000 euro over.

Taboe

Ik wist niets over geld, dus zocht ik naar (be)spaartips en hoe je gemotiveerd kan blijven als je schulden hebt. Het was allemaal gortdroge materie. De Amerikaanse blogs waren een stuk leuker geschreven, omdat mensen hun ervaringen deelden. In Nederland heerste daar een enorm taboe op (toen erger dan nu), dus besloot ik het heft in eigen handen te nemen en mijn verhaal te delen in de media. Het lukte me de schulden af te lossen en later kwam het idee voor mijn huidige platform.

Vaste lasten

Ik woon samen met Kasper en onze twee zonen in een twee-onder-een-kapwoning (koop) in Lisse. Maandelijks keer ik twee salarissen naar ons uit, altijd hetzelfde bedrag op dezelfde datum. Van het zakelijke geld dat ‘overblijft’ betalen we onze freelancers en investeren we in het bedrijf.

Van het geld dat ik naar mezelf overmaak betaal ik de vaste lasten. Die betaal ik middels een automatische incasso van een rekening waar ik geen pasje van heb. Het andere deel van mijn salaris salaris stort ik op een rekening waar we wel een pasje van hebben. Dat geld gebruiken we voor variabele kosten, zoals boodschappen, benzine en cadeautjes. Dit keer ik wekelijks uit en noemen we ons weekgeld. Het salaris van Kasper gebruiken we om te investeren, onder meer door te beleggen en onze hypotheek versneld af te lossen. Ook sparen we een deel voor bijvoorbeeld een verbouwing of aankomende kosten.

Financieel onafhankelijk

Het laatste anderhalf jaar is FIRE overkomen waaien vanuit Amerika, dat staat voor Financially Independent en Retire Early. Ofwel: financieel onafhankelijk zijn en bijvoorbeeld op je 40e met pensioen kunnen gaan. Wij zijn ook aan de weg aan het timmeren om financieel onafhankelijk te worden, maar we hangen er geen jaartal aan vast.

Aan ons pensioen moeten we ook nog lang niet denken, we hebben het leukste werk dat er bestaat! We doen het voornamelijk, omdat wij als ZZP’ers geen pensioen opbouwen, dus moesten we een systeem bedenken om op ons oude dag rond te kunnen komen.

Wrijving

In het huishouden zijn onze taken verdeeld. Kasper doet de vaatwasser, de was (ik vouw het op), en de verzorging van onze kippen. Ik kook en doe de verzorging van de poezen. De zorg voor de kinderen doen we samen. We hebben wekelijks twee zussen over de vloer die twee uur komen schoonmaken. Dat heeft bij ons veel rust gebracht, omdat we vaak op elkaar aan het kibbelen waren over wie wat wel of niet had gedaan. Iedereen die wrijving heeft over het huishouden en zich een schoonmaker kan veroorloven zou ik dit ook aanraden. Je huwelijk is immers ook wat waard.

Mensen die daar geen geld voor hebben zou ik willen aanraden om op papier een duidelijke rolverdeling te maken. Het klinkt kinderachtig, maar dan weet je wel waar je aan toe bent. Hetzelfde geldt voor de financiën: zet alles eens op een rij wat er inkomt en uitgaat. Eigenlijk draait het runnen van het huishouden allemaal om structuur en communicatie. Maak het allemaal niet te zwaar en geniet vooral van elkaar!”

