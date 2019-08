Zó vaak zou je je handdoek moeten verwisselen

Uit Amerikaans onderzoek blijkt namelijk dat 45% van de ondervraagden hun ondergoed twee dagen achter elkaar (of zelfs langer) draagt. 13% geeft aan één week (!) lang met hetzelfde ondergoed te doen.

Ook de Britten kunnen er wat van; 1 op de 5 ondervraagden geeft aan ondergoed vaker te dragen voordat ze het wassen. In vieze slips hopen de darmbacteriën zich op en die kunnen op den duur weer zorgen voor infecties – elke dag een schoon exemplaar is dus wel zo gezond!

Ondergoed dragen we elke dag, maar ook handdoeken gebruiken we dagelijks. Hoe vaak moeten we deze eigenlijk wassen? Wij zetten de regels voor je op een rij.

Bacteriën

Jij en je handdoek kunnen nog zo schoon zijn, ze zijn toch viezer dan je denkt! Iedere keer dat je een handdoek gebruikt, verwijder je een laagje dode huidcellen van je lichaam. Zie het als een soort scrub.

Bovendien zijn natte handdoeken een broedplaats voor bacteriën. Des te viezer de handdoeken, des te meer bacteriën er zich in de handdoek verzamelen. Om dit te voorkomen moet je je handdoeken na drie keer gebruiken, op 60 graden wassen.

Heb je een acne-gevoelige huid? Dan is het slim om je handdoeken nog vaker te verwisselen of te wassen. Zo zorg je ervoor dat je zo min mogelijk bacteriën op je gezicht verzamelt. Ruiken je handdoeken muf? Voeg dan een half kopje bakpoeder aan je was toe om ze extra op te frissen.

Verschillende handdoeken

Is het handig om verschillende handdoeken te gebruiken? Bijvoorbeeld één voor het lichaam en één voor het gezicht? Volgens dermatoloog Lily Talakoub is dit een must.

“Dat heeft niet alleen te maken met mogelijke bacteriën, maar ook met alle producten die je op je lichaam smeert; denk aan bodylotion, parfum en haarproducten. Je wilt natuurlijk niet dat deze producten op je gezicht terechtkomen. Dit kan namelijk zorgen voor verstopte poriën, het kan acne verergeren en irritatie en huiduitslag veroorzaken,” aldus Lily.

Bekijk ook: Zo zit het echt met chocolade en puistjes

Theedoeken

Als je in de keuken vaak in de weer bent met rauw vlees of ongewassen groenten, kunnen deze bacteriën zich makkelijk nestelen in een theedoek. Als je je handen hiermee droogt, kun je ziektes oplopen.

Dit wil je natuurlijk voorkomen. Was je theedoeken dan ook iedere dag op 60 graden of gebruik verschillende theedoeken in de keuken; één om je handen mee te drogen en één om in de keuken te gebruiken.