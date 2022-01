Daghoroscoop 8 januari - Ontspan en wees kalm, Boogschutter

VANDAAG JARIG

Je gezondheid lijkt prima; je blaakt van energie. Studenten kunnen de komende maanden excelleren. Een uitermate geschikt jaar om projecten op de rails te zetten of een product op de markt te brengen. Als je nog alleen bent kun je de liefde van jouw leven ontmoeten; iemand valt voor jou.

ZONDAG JARIG

De maan is jouw liefdesplaneet en de snelste van alle planeten. Terwijl de Zon, Venus en Mercurius een jaar de tijd nemen om door je horoscoop te bewegen, doet de maan dat elke maand. Ben jij getrouwd, dan zal de verbintenis nog hechter worden en zal je partner jou door dik en dun steunen.

RAM

Je kunt een beetje vergeetachtig zijn en het maken van lijstjes kan jou dus op het juiste pad houden. Er kunnen nieuwe vrienden tot jouw sociale circuit toetreden, die bovendien op enigerlei wijze nuttig zullen blijken.

STIER

Onbewuste fenomenen zullen een rol spelen in jouw reacties. Las pauzes in en denk na over je rol in een situatie voordat je tegen iemand uitvalt of boos wegloopt. Nodig voor jouw gemoedsrust zijn contemplatie en meditatie.

TWEELINGEN

Vrijwilligerswerk is een positieve methode om je kennis, kunde en expertise op te krikken. Zorg dat jij aan het begin van de komende werkweek voldoende tijd vrijmaakt om lopende zaken af te handelen.

KREEFT

Je privéleven kan worden verstoord. Aarzel niet om mensen kenbaar te maken dat zij niets met jouw persoonlijk leven te maken hebben. Investeer wat intelligentie om een oud probleem vanuit een nieuw perspectief te benaderen.

LEEUW

Houd rekening met een reeks problemen. In de loop van het weekend zal de situatie echter verbeteren. Denk aan het afsluiten van gas en elektra als je het weekend elders doorbrengt. Geef extra aandacht aan je bezittingen.

MAAGD

Besteed meer aandacht aan je geestelijke en fysieke welzijn. Ga iets doen wat een vernieuwend gevoel kan opleveren. Wees niet te nonchalant in je uitspraken. Een gesprek dat buiten zijn context wordt doorgegeven kan iemand kwetsen.

WEEGSCHAAL

De behoefte om jouw huis, kantoor of tuin op te knappen wordt sterker. Maar pas op Weegschaal, als je krap bij kas zit. De kosmos moedigt jou aan hulp te verlenen aan mensen in nood of dieren in een asiel of opvang.

SCHORPIOEN

De wens om er op uit te gaan kan jou op plaatsen brengen waar je nog nooit bent geweest. Wees bereid jouw dagindeling te wijzigen als naasten of vrienden leuke ideeën hebben. Misschien kun je gaan wandelen langs het strand.

BOOGSCHUTTER

Ontspan en doe kalm aan. Geestkracht en vitaliteit kunnen aan de lage kant zijn en frustratie zal toenemen als jij in actie wilt komen terwijl het lichaam onwillig is. Ook zaken kunnen zich anders ontwikkelen dan je wilt.

STEENBOK

Er kan dit weekend van alles gebeuren, drijf dus rustig met de stroom mee. Allerlei goeds kan uit het niets tevoorschijn komen, maar ook even plotseling weer verdwijnen en jou achterlaten met moeilijke obstakels.

WATERMAN

Maak de komende weken gebruik van een kans het contact te herstellen met jouw diepste wensen en innerlijk. Raak niet betrokken bij een clandestiene relatie die gedoemd is te mislukken en tot koortsachtig gedrag zal leiden.

VISSEN

Jij kunt extra geld ontvangen, misschien in de vorm van een gift. Het uitgeven aan extravagante wijnen, delicatessen of mooie dingen zal je bevallen. Pas op met het geven van je mening over anderen, want die kan meer over jou onthullen dan over hen.

