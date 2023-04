Praat mee: Pas jij je plannen voor Koningsdag aan vanwege de kou?

Verkoop jij morgen spullen op een vrijmarkt? Dan kom je hoogstwaarschijnlijk van een koude grond thuis. Het Rode Kruis waarschuwt in een persbericht namelijk voor nachtvorst tijdens Koningsdag, die de volgende dag nog goed voelbaar zal zijn. Koningsdag wordt zelfs frisser dan afgelopen Nieuwjaarsdag.

Onderkoeling

EHBO-instructrice Louise Schalkoort raadt aan om kinderen deze Koningsdag niet op een kleedje te laten zitten. „De kou van woensdagnacht blijft nog in de grond zitten. Laat ze daarom niet op de koude grond zitten, maar neem een stoeltje mee. En kleed ze goed aan. Het is goed om voldoende water of warme thee te drinken en tussendoor goed te eten”, aldus Schalkoort.

Ook raadt de organisatie aan om niet te veel alcoholische versnaperingen te nuttigen, omdat bloedvaten daardoor verwijden. Dat geeft een warm gevoel, maar zorgt er tegelijkertijd voor dat je lichaamstemperatuur daalt. Zo loop je een groter risico op onderkoeling.

Hulpverleners

Het Rode Kruis neemt het zekere voor het onzekere en zet tijdens Koningsnacht honderden hulpverleners in om eerste hulp te verlenen. Deze hulpverleners zijn te vinden op festivals en evenementen, maar ook in de binnensteden van Amsterdam en Utrecht. „Op de EHBO-posten hebben we (isolatie)dekens klaarliggen, waardoor mensen sneller warm worden. En eventueel ook warme dranken, zoals thee of bouillon”, zegt Schalkoort.

Reacties op Twitter

Deze twitteraars laten Koningsnacht dit jaar schieten.

Ria wijdt de feestdag mogelijk aan haar huishouden.

Alexander heeft een goede ingeving.

