Mathilde verloor haar man bij de vuurwerkramp: Ik raakte in paniek

Weduwe Mathilde (l) en haar man Hans een paar minuten voor zijn dood (r).

Het is vandaag twintig jaar geleden dat brandweerman Hans van der Molen op 43-jarige leeftijd overleed bij de vuurwerkramp in Enschede. Zijn vrouw Mathilde van der Molen (61) zit sinds zijn dood nog altijd met veel onbeantwoorde vragen. Bijvoorbeeld: ’Hoe is de brand begonnen’ en ’Wie is er verantwoordelijk voor de vuurwerkramp die 23 mensenlevens kostte’?