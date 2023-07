’Ik kan niet met de kinderen op vakantie, hoe houd ik het toch leuk?’

„Wij kunnen niet op vakantie dit jaar en ik heb het gevoel dat ik mijn kinderen tekort doe”, schrijft Vera. „Ik ben alleenstaand en heb twee zoons van 7 en 10. Het lukt me dit jaar gewoon niet en ik moet doorwerken, gelukkig wel parttime zodat ik wel wat tijd heb om leuke dingen met ze te doen.”

„Zij vinden het niet leuk dat we niet weggaan en daardoor ben ik heel bang dat ze dat mij kwalijk gaan nemen. Daarbij kunnen ze elkaar ook behoorlijk de tent uitvechten als ze lang op elkaars lip zitten. Het is echt niet ideaal, maar het kan even niet anders. Wat kan ik verzinnen om het goed te houden thuis?”

Leuke zomer

Trijnie van der Ploeg komt als preventiewerker jeugd veel thuis bij gezinnen die dezelfde vragen als Vera te maken hebben. De eerste vraag die Vera zichzelf kan stellen, is wat haar betreft: „Is het een gegeven dat een zomer niet leuk is als je niet op vakantie gaat? Natuurlijk is het jammer, maar het is ook belangrijk om het daarover te hebben. Je hoeft niet te diep in te gaan op het waarom, maar je kunt wel aangeven dat jullie heus niet de enigen zijn. Het kan nu eenmaal deze keer niet, maar dat betekent niet dat jullie geen leuke zomer kunnen hebben.”

Buitenactiviteiten

Er zijn volgens Van der Ploeg namelijk genoeg manieren om er iets van te maken met elkaar. „Ten eerste al omdat het mooi weer is en de kinderen veel meer buiten kunnen spelen. Het is dus niet nodig om dicht op elkaars lip te zitten. Probeer samen ook zo veel mogelijk buiten te doen en denk creatief na. Spreek bijvoorbeeld af dat jullie altijd buiten ontbijten of lunchen, of dat jullie er eens per week met een picknickmand op uit gaan en in het park gaan eten. Dat zijn simpele dingen die een dag toch speciaal maken voor de kinderen.”

Stadssafari

„Zet in op het positieve en bespreek vooral wat er wél kan. Het is handig om dat van tevoren uit te denken en een schemaatje te maken. Bekijk eens welke speeltuinen er zijn in jullie woonplaats en plan in dat jullie er iedere week eentje bezoeken. Dan ben je in een andere omgeving, zonder dat het heel ver weg is of geld kost. Dat is het leuke van vakantie: je kunt alles op een andere manier doen, maar dat kan ook in je directe woonomgeving. Je kunt ook een stadssafari organiseren in eigen woonplaats.”

Meebeslissen

Van der Ploeg adviseert Vera haar kinderen te stimuleren mee te denken. „Kinderen hebben graag het gevoel dat ze mogen meepraten, dus je stimuleert ze direct positief door ze mee te laten beslissen. Bekijk daarbij ook eens wat jouw gemeente organiseert. De meeste gemeenten houden gelukkig rekening met thuisblijvende kinderen en bieden veel vakantieactiviteiten aan. Dat soort activiteiten zijn voor alle kinderen toegankelijk, van iedere leeftijd en uit iedere buurt. In de meeste gevallen is het gratis of heel goedkoop. En woon je in een kleine plaats waar het aanbod wat minder is? Kijk dan ook is in omringende plaatsen. Ga op onderzoek uit!”

Efteling

Als Vera het zich kan veroorloven, is het een idee om haar zoons ieder één activiteit te laten uitkiezen die wel geld kost. „Plan bijvoorbeeld ergens halverwege de vakantie, in de derde of vierde week, een Eftelingbezoek in. Je kinderen hebben dan iets om zich nog eens extra op te verheugen. Als je iedere week verder minstens één activiteit plant, daarnaast veel buiten bent en zo nu en dan bijvoorbeeld eens naar het zwembad gaat, zul je zien: die zes weken duren helemaal niet zo lang.”

