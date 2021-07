Daghoroscoop 5 juli - Geef uitdrukking aan je verlangens en passie, Tweelingen

VANDAAG JARIG

In het financiële segment van je horoscoop heerst de Zon een groot deel van het jaar. Geld kan dan ook op uiteenlopende plaatsen worden verdiend en via veel verschillende mensen. Bijvoorbeeld in bedrijven die op jongeren gericht zijn of in de amusementswereld. Wees zuinig op je heupen!

RAM

Een geschikte dag om hard te werken. Je kunt indruk maken op je baas of superieuren, dus gebruik de mogelijkheden die je worden geboden. De kosmos kan wel voor enige verwarring zorgen, maar die is van tijdelijke aard.

STIER

Neem de verantwoordelijkheid voor familiebezit. Dat kan betekenen dat je vastgoedzaken moet behartigen voor ouders of moet ingrijpen in hun leven. Ook kun je betrokken raken bij de financiële problemen van een broer of zus.

TWEELINGEN

Een prettige dag om thuis te blijven als dat kan. Geniet van je geliefde en geef uitdrukking aan je verlangens en passie. Ook voor alleen zijn valt iets te zeggen als dat tenminste mogelijk is in een comfortabele omgeving.

KREEFT

Samen zijn met een opmerkelijk type kan je de ogen openen voor een nieuwe wijze van leven en je interesse opwekken voor een studie. Gun jezelf de tijd goed over zaken na te denken. Zet niet je paraaf als je niet zeker weet wat je wil.

LEEUW

Ga recht op je doel af; het is niet nodig om bepaalde zaken heen te draaien. Geef anderen feiten en je eerlijke mening. Openhartigheid zal op prijs worden gesteld en respect afdwingen. Door te adverteren kun je financieel hoger scoren.

MAAGD

Na een onrustige en zorgelijke periode kun je in een gelukkige en zonnige tijd belanden. Geniet van de lof en aandacht waar je recht op hebt. Een geschikt moment om in het openbaar te verschijnen. Zorg dat je er aantrekkelijk uitziet.

WEEGSCHAAL

Blijf wat langer thuis als dat kan en wissel met je geliefde gedachten en intimiteiten uit. Een lening is voorhanden voor een gewenste aanschaf of stijlvolle vakantie. Los de schuld echter zo snel mogelijk weer af.

SCHORPIOEN

Een uitstekende dag om aan je weekend vast te knopen en er met je geliefde op uit te trekken. Een droom kan een boodschap bevatten waarvan je later de essentie zult begrijpen. Je kunt vandaag een sterk gevoel van déjà vue ervaren.

BOOGSCHUTTER

Vriendschap met een collega kan steeds warmer worden. Dit kan het moment zijn om elkaar te bekennen dat je je tot elkaar voelt aangetrokken. Als de ander de stap niet zet, moet jij het initiatief nemen. Maak een afspraak.

STEENBOK

Onrealistische idealen zullen tot teleurstelling leiden. Blijf ver van juridische, sociale en financiële betrokkenheid en formele overeenkomsten. Maak onderscheid en leg je niet vast in een nieuwe, onduidelijke relatie.

WATERMAN

Er kan, zonder aanwijsbare reden, sprake zijn van spanning, vooral aan het huiselijk front. Het kan het gevolg zijn van ongecontroleerd gedrag. Een drukke en lawaaiige omgeving zal binnenkort veranderen en dat zal opluchting geven.

VISSEN

Stress heeft een negatief effect op je, dus vermijd onplezierige situaties. Zoek een broer of zus op als je behoefte hebt aan een gewillig oor. Vraag een buurman je te helpen als je voor een taak staat die je niet alleen kunt volbrengen.

