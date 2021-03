’Ik blijf niet thuis voor vaccinweigeraars’

De discussie woedt hevig: mogen mensen met een vaccinatiebewijs nou wel of niet eerder de hort op. ‘Nee’, roepen de tegenstanders, ‘want dat is niet eerlijk. Je mag mensen niet op die manier proberen te verplichten zich te laten vaccineren. Want dat is wat je doet; je zegt: als jullie je niet laten inenten, mogen jullie ook niet meer meespelen in de maatschappij.’ ’Nee’, roept ook onze coronaminister. ’Want we moeten die mensen tegen zichzelf èn het virus beschermen.’

In de afgelopen maanden heb ik me keurig aan de regels gehouden. Aan mij zal het niet liggen, die pandemie moet het land uit. En als ik daaraan een steentje bij kan dragen door mijn handen stuk te wassen, afstand te houden en geen wildvreemden om de nek te vallen, dan doe ik dat, want ik wil het niet op mijn geweten hebben dat iemand lijdt omdat ik me onverantwoordelijk gedraag. Maar het moet niet gekker worden. Als je er willens en wetens voor kiest om het risico op een vreselijke ziekte te lopen, terwijl dat niet per se hoeft, dan moet je mij niet bellen.

Doe even normaal

Lekker is dat: ik houd me aan de regels, wacht met smart op de dag van mijn vaccinatie en dan is het eindelijk zo ver en staat mijn leven nog steeds stil? Niet omdat ik mee wil helpen om de zwakkere medemens te beschermen, maar omdat er viruswappies zijn die met complottheorieën strooien (en dombo’s die erin geloven. Jongens verrassing: Doornroosje heeft nooit honderd jaar geslapen, de maanlanding heeft echt plaats gevonden en de aarde is niet plat. Daar zijn bewijzen voor. En nou jullie...), godsdienstige types die hun handen in het lot van een hogere macht leggen (prima, ik ben jullie God niet, dus ik weiger met de verantwoordelijkheid voor jullie welzijn opgezadeld te worden). Doe even normaal! En ja, er zijn mensen die om wat voor reden niet kunnen worden gevaccineerd. Dat zijn de uitzonderingen, daar moet iets op verzonnen worden. Sneltesten? Waarom niet. Een negatieve test en de wereld staat weer voor je open.

Gedeelde smart is dubbele smart

Vind je me nou een egoïst? Dat mag. Ik vind iedereen egoïstisch die de wereld op slot wil houden zolang niet iedereen is gevaccineerd. Ik zou zomaar ergens achteraan op het lijstje kunnen staan. Geen idee. Nou en? Jammer voor mij. Dan blijf ik gewoon binnen terwijl iedereen die eerder aan de beurt was, de hort weer op kan. Om mij te beschermen hoeven er niet nog meer horecabedrijven kapot en winkeliers aan de bedelstaf. Ik blijf gewoon thuis tot ik aan de beurt ben onder het motto: gedeelde smart is niet halve smart, maar dubbele smart.

Hoezo mogen de bejaarden namelijk niet naar de bingo of een gezellige dansavond omdat ik nog niet ben ingeënt? Gun die mensen ook eens wat zeg. Het zou zomaar kunnen dat ik, ondanks mijn kankerverleden, nog vele jaren heb (ik ga er wel van uit; hoop doet leven). Dat is een stuk minder zeker voor mijn overbuurman van 85, mijn ouders, de mensen die in het verzorgingstehuis wonen om de hoek. Ze zijn inmiddels allemaal gevaccineerd, maar mooi niet dat er ergens een deur voor ze opengaat. Sommigen hebben misschien nog een jaar. Lekker feestelijk, die laatste maanden verplicht achter de geraniums in je eentje.

Verklaring op zak

Dus meneer De Jonge als u het niet erg vindt; zolang nog niet iedereen die dat wil gevaccineerd is en de mensen die niet gevaccineerd kunnen worden nog geen toegang hebben tot desnoods een dagelijkse sneltest, blijf ik thuis, respecteer ik de avondklok en draag ik braaf een mondkapje. Maar daarna houdt het op hè. Laat de vaccinweigeraars desnoods een formulier tekenen; dat ze gewoon altijd een verklaring op zak hebben: Mocht ik onverhoopt door corona intensive care nodig hebben, dan zie ik daar van af, want ik geloof niet dat deze ziekte bestaat/ ik laat God liever over mijn lot beschikken (zoiets als een ’niet reanimerenverklaring of de bloedtransfusieweigering van Jehova’s).

Als je geen zin hebt om een rijbewijs te halen, mag je ook geen auto rijden. Heb je dringend vervoer nodig, dan wil ik je best rondrijden. Maar als je zonder rijbewijs met 180 kilometer per uur over de snelweg sjeest en in de vangrail belandt, dan weiger ik daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Zonder gele koortsvaccinatie zijn er een heleboel landen waar je niet binnenkomt, malariatabletten zijn daarentegen niet verplicht, maar als je in een waterrijk gebied gaat kamperen waar malariamuggen rondvliegen en je wordt gestoken, is dat echt heel stom, maar niet mijn schuld, We leven in een vrij land, dus je hebt de vrijheid om je eigen keuze te bepalen. Maar ik ook. En ik ga mezelf voor jou niet nog langer opsluiten achter mijn voordeur als jij ervoor kiest jezelf willens en wetens bloot te blijven stellen aan een in potentie dodelijk virus.