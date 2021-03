Vaccinatiebewijs? Prima! Ga lekker feesten!

De discussie woedt hevig: mogen mensen met een vaccinatiebewijs nou wel of niet eerder de hort op. ‘Nee’, roepen de tegenstanders, ‘want dat is niet eerlijk. Je mag mensen niet op die manier proberen te verplichten zich te laten vaccineren. Want dat is wat je doet; je zegt: als jullie je niet laten inenten, mogen jullie ook niet meer meespelen in de maatschappij.’

Iedereen mag meedoen

Ik zeg niet dat ik daar niet gevoelig voor ben. Lang geleden zat de oudste op de kleuterschool. Op een dag zat er een treurig jongetje in een indianenpak op de drempel voor de school (het was nog voor dat gedoe met cultural appropriation, dus dat mocht nog; zo’n indianenpak). De rest van de kinderen was al naar de klas, maar dit kindje zat zomaar nog een beetje te simmen. Wat is er aan de hand, vroeg ik. ‘Er is alweer een verjaardagsfeestje’, zei hij verdrietig, ‘en ik ben wéér niet uitgenodigd.’ Ik vond het heartbreaking en gelukkig had ik zelf een zoon die op zijn vierde al laconiek in het leven stond. Hij vond het prima dat ik op zijn vijfde verjaardag een jongetje uitnodigde in een indianenpak dat hij niet eens kende. Indien mogelijk: iedereen laten meedoen dus.

Er mag niet zoveel

Maar toen ging ik erover nadenken. Indien mogelijk… Er is even niet zo heel veel mogelijk. Niks eigenlijk: geen verjaardagsfeestjes, geen festivals, geen schoolkampen en ook geen bingo-avonden. We zijn allemaal nergens meer voor uitgenodigd. Op onze regering na dan, die ons immers vanaf het Binnenhof regelmatig vaderlijk toespreekt en eenzijdige afspraken maakt. Eerst met z’n allen aan de Indonesische rijsttafel met wat extra kroepoek voor Mark en Irma, want die blieven dat zo graag, dan nog even het volk opdragen om vooral thuis te werken en de handen te wassen en daarna nog even gezellig langs bij een talkshow voor een bitterbal en een biertje. ‘Gut Eva, wat zit je haar leuk. Nee joh, laat die visagiste maar niks aan mijn haar doen. Daar komt maar gedonder van in het land’. Lekker makkelijk om ons op te dragen thuis te blijven als je zelf de hele dag de hort op bent.

Ik tik mezelf een nekhernia

Maar goed, het is niet anders. De pandemie moet bedwongen en daarom tik ik mezelf een nekhernia aan de keukentafel met als hoogtepunt van de week twee keer een bezoek aan de fysiotherapeut om m’n longen een beetje op te krikken en ondertussen te leren hoe ik met een tennisbal tussen mijn schouderbladen en de muur de thuiswerkpijn kan verlichten. Aan mij zal het niet liggen. Ik blijf gewoon thuis tot het mijn beurt is voor die vaccinatie (hoewel ik wel hoop dat binnenkort de terrassen weer open mogen).

Egocentrisch

Maar dat ik nog thuis moet blijven, wil dat zeggen dat iedereen dat dan maar moet doen? Jongens, ik mag niet naar een festival, dan dus jullie ook niet? Ik vind dat eigenlijk een beetje egocentrisch. Hoezo mogen de bejaarden niet naar de bingo of een gezellige dansavond omdat ik nog niet ben ingeënt? Gun die mensen ook eens wat zeg. Het zou zomaar kunnen dat ik, ondanks mijn kankerverleden, nog vele jaren heb (ik ga er wel van uit; hoop doet leven). Dat is een stuk minder zeker voor mijn overbuurman van 85, mijn ouders, de mensen die in het verzorgingstehuis wonen om de hoek. Ze zijn inmiddels allemaal gevaccineerd, maar mooi niet dat er ergens een deur voor ze opengaat. Sommigen hebben misschien nog een jaar. Lekker feestelijk, die laatste maanden verplicht achter de geraniums in je eentje.

Een patroon om zelf je eigen huggle te maken van een oude deken. Ⓒ @Milka

Milka stuurde me bij wijze van troost een enorme reep chocolade op en twee dikke lila huggles (dekens met mouwtjes). Het chocolademerk heeft namelijk geconstateerd dat we met z’n allen steeds minder teder worden. Ze hielden een enquête en 43% van de respondenten voelt zich eenzaam, 24% is angstig. En dat wordt er niet beter op zolang we allemaal opgehokt blijven.

Gedeelde smart is dubbele smart

Ik ga hier dan ook een statement maken. Vanuit mijn hart. En als je het er niet mee eens bent; prima. Iedereen heeft recht op zijn eigen mening. Ik heb geen idee wanneer ik gevaccineerd word, maar, als jij die prikken al wel hebt gehad, dan mag je van mij best zo’n vaccinatiepaspoort krijgen en toegang tot winkels waar ik voorlopig nog niet naar binnen mag. Mijn tijd komt nog wel, maar daarop hoef jij niet te wachten. Gedeelde smart is geen halve smart, maar dubbele smart. En hoe fijn ook voor de ondernemers als ze deels weer open kunnen voor de 1.3 miljoen mensen die inmiddels hun prikken hebben gehad! Go for it, jongens! Ik kruip onder mijn dekentje met mijn repen chocolade en als ik dan aan de beurt ben geweest, kom ik gezellig mee een biertje drinken.

Niet miepen

En voor iedereen die nou gaat roepen dat ie zich niet wil laten vaccineren omdat hij/zij daar om wat voor reden dan ook tegen is; joh, lekker niet doen dan. Je hebt dan nog de optie van een dagelijkse test, maar ik begreep van Gert-Jan Segers bij Jinek dat ie dat toch echt teveel gedoe vond: ’iedere dag...?’ Goed, doe je dat ook niet. Mijn zegen heb je. Maar als je geen zin hebt om een rijbewijs te halen, mag je ook geen auto rijden en zonder gele koortsvaccinatie zijn er een heleboel landen waar je niet binnenkomt. We leven in een vrij land, dus je hebt de vrijheid om je eigen keuze te bepalen. Maar dan niet miepen achteraf. En bij voorkeur niet te dicht bij mij komen of bij de mensen die ik liefheb.