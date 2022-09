’Leuke schoenen in een grotere maat? Máxima laat zien dat het kan’

„Het kost inderdaad wel meer moeite om leuk schoeisel te vinden in grotere maten. Maar een goed ‘boegbeeld’ is onze koningin Máxima, die ook op grote voet leeft en maat 42 of soms 42,5 draagt. Zij laat als geen ander zien dat het best mogelijk is om er leuk uit te zien met een grotere schoenmaat.

Datzelfde geldt overigens ook voor andere powervrouwen die op grotere voet leven, zoals Michelle Obama, Kate Winslet en onze eigen Doutzen Kroes. Gelukkig hebben zij ook wel bewezen dat de tijd dat een vrouw met een grotere schoenmaat niet kon stralen voorbij is.

Een tip voor een goed adresje kreeg ik overigens onlangs ook binnen van een lezeres, net over de grens, maar vlakbij Winschoten. Zij koopt daar al 50 jaar haar (grotere) schoenen! Klahsen Shuhe und mode in Aschendorf heeft heel veel keus in schoenen en zelfs in sport-, berg- en skischoenen. Haar suggestie: ’Als je erheen gaat, maak er dan een gezellig dagje uit van.’

Betaalbaar

En er is nog meer goed nieuws! Vanaf eind deze maand heeft schoenengigant Scapino een zeer betaalbare (49 euro) eigen hakkenlijn in grotere schoenmaten: Into Forty Six. Een collectie die is ontworpen voor dames met schoenmaat 42-plus, maar ook voor heren en transvrouwen.

Fashionicoon Mark Bryan, die zelf dagelijks op hakken loopt, ook naar zijn werk, is het gezicht van deze collectie. Zes jaar geleden trok hij voor het eerst een kokerrok en pumps aan en sindsdien doet hij dat dagelijks; op straat, maar ook naar zijn werk als ingenieur.

Met name de betaalbaarheid van de schoenen in grotere maten is uniek, want doorgaans betaal je voor die schoenen juist de hoofdprijs. Op die manier is de collectie dus toegankelijk voor een grote groep. Mark: „Mensen komen vaak naar me toe om te vragen waar ik mijn hakken koop, maar meestal hangt daar natuurlijk een flink prijskaartje aan. Daarom ben ik vooral blij dat de collectie heel betaalbaar is en ook een basispump heeft, zoals ik die dagelijks draag.”

De collectie loopt van maat 42 tot en met 46 en bestaat uit vier verschillende unisex stijlen, van Glam (glitter en shine) tot Classic (met 4 cm hoge blokhak), Poppy en Daily.

Sexy schoenen

Ook de schoenen van het merk Steve Madden zijn er al enige tijd in grote maten en ogen meer dan sexy. Weg met de brave hakken, ook in 42-plus is er een volledig aanbod. De eyecatchers van dit moment zijn retro pop of color uit de jaren tachtig, opvallende platforms uit de jaren negentig.

Bijzondere materialen zijn satijn, lycra en croc metallic prints, zwart-wit accenten, logo prints en gouden kettingdetails. Vooral de felle kleuren overheersen in het schoenenaanbod, al dan niet in combinatie met bijpassende tassen.

Voorheen leek het niet haalbaar, maar nu is het dat zeker wel: overknee laarzen in neonroze in een grote maat en platformschoenen idem dito. Alles in de maten 41 t/m 45. En omdat ook de kleine maten niet vergeten mogen worden, zijn er ook glitter en glamour schoenen in de maten 32 t/m 35 die bijvoorbeeld dochters kunnen dragen, precies in dezelfde glamourstijl als waar mama zo van houdt.

Enorm aanbod

Eigenlijk is er best een enorm aanbod in Nederland en komen er regelmatig nieuwe schoenenwinkels bij die grotere maten voeren. Ook winkelketen Ulla Popken heeft aan de grotere schoenmaat gedacht en daar is dus de benaming een ‘maatje meer’ heel goed doorgevoerd.

Andere opties van winkels en/of webshops zijn vancampschoenen, stravers-shoes, calandschoen, schoenxl, bigshoe, assem, vanwonderenschoenen en passo. Schoenenwinkels met alleen een webshop zijn onder andere sarenza, marieantoinette-shoes of moonenschoenen.

Sneakers

Wie naar het buitenland reist, vindt daar ook een flink aanbod aan grotere maten. Bijvoorbeeld in de VS zijn er volop mogelijkheden, maar de prijzen kunnen behoorlijk oplopen. Van diverse lezeressen ontving ik ook nog een andere goede tip die met name geldt voor het kiezen van leuke sneakers in grotere maten.

Sommige collecties hebben de dames- en herenlijn op elkaar afgestemd. Zoals bijvoorbeeld bij Fred de la Bretoniere en Floris van Bommel. Het is dan een koud kunstje om de (kleinste) herenmaat te scoren voor deze sneakers, omdat deze namelijk een afgeleide/variant zijn van die van de damescollectie. Wie dat weet te combineren met een vrouwelijke outfit, valt daar dus totaal niet mee op!

Tips & tricks

Uiteraard zijn er ook nog wel een paar tips om de voeten minder groot te laten lijken voor diegenen die dat graag willen. Zo ligt het accent bij een strakke broek meer op de voeten. Wil je dat niet? Draag dan een iets wijdere broek of een flared jeans.

En het spreekt natuurlijk voor zich dat felgekleurde of geprinte schoenen nogal opvallen, waardoor de grootte van de voet extra opvalt. Ronde neuzen zijn vooral geschikt in grotere maten, omdat deze daardoor op afstand kleiner lijken. De klassieke pump is een aanrader voor grotere maten, want de hak van dit exemplaar oogt vrouwelijk, maar zorgt er ook voor dat de voet minder opvalt.

Wat sneakers betreft is een te grof exemplaar wellicht te opvallend, maar een eenvoudige gymp, bijvoorbeeld in effen wit, werkt wel. Een halfhoge laars is ook een prima optie en oogt bovendien ook heel vrouwelijk.”

