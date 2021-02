Winkelen op afspraak: zie jij het zitten?

De nieuwe manier van winkelen zal voor velen zeker even wennen zijn. Maar toch lijkt het een stap in de goede richting. Zo kunnen we eindelijk de ondernemers die het moeilijk hebben in deze tijden steunen. De winkelier hieronder is er dan ook erg blij mee.

Grote winkels

Voor de kleine winkelier is het winkelen op afspraak een lichtpuntje, maar grote winkels zijn niet tevreden met de versoepeling. Zo liet de Ikea al weten niet open te gaan op afspraak, omdat dat niet rendabel zou zijn, aldus De Telegraaf.

Personal shopping

Het zal dus wennen zijn, maar er zijn ook zeker voordelen aan het winkelen op afspraak. Zo kun je het ook zien als een ‘private shopping’ mogelijkheid, waarbij de winkelier alle aandacht voor jou heeft. Persoonlijke begeleiding en geen lange rijen bij het betalen, ideaal!

Maatregelen

Toch zien velen het winkelen op afspraak niet zitten. Een afspraak moet minimaal tien minuten duren. Of je als klant langer mag blijven, is aan de winkelier, want in dat geval kunnen zij minder klanten in een uur ontvangen. Het kan dus zo zijn dat na tien minuten je de deur wordt gewezen.

Daarnaast zit spontaan langsgaan bij je favoriete winkel er voorlopig ook niet in. De klant moet minimaal vier uur van te voren de afspraak vastzetten. En als het stormloopt met afspraken bij een winkel, kan het dus zo zijn dat je ver van te voren moet plannen. Dat ziet de twitteraar hieronder dan ook niet zitten.

Praat mee

