Premium Columns & Opinie

’In de vakantie kruipt de tijd voort op een irritante manier, waarom toch?’

Heb je geen tijd, dan maak je gewoon tijd, wordt vaak gezegd. Alsof tijd iets is wat je zelf in de hand hebt. Verraderlijk. Want voordat je het weet, is de tijd weer eens uit je handen geglipt en is er te weinig tijd over voor wat je eigenlijk van plan was. Gelukkig heb je in de vakantie de tijd aan...