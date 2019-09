’Telefoontas, telefoonhotel... Ik sta er dubbel in’

Leerresultaat

De mail van de teamleider was helder: Er wordt vanaf nu in ieder lokaal een telefoontas opgehangen. Telefoons mogen daarna alleen met toestemming van de docent gebruikt worden. Naar verwachting zal een flink aantal leerlingen niet blij zijn met deze maatregel, maar wij hopen op termijn een positief effect op het leerresultaat te kunnen vaststellen.

Ik begrijp er al jaren nauwelijks iets van. Hoezo appt mijn dochter vrijwel altijd direct terug als ik haar een korte mededeling doe? ’Jij weet dat je vanmiddag bij papa bent hè?’ - en enkele seconden later is ze online en reageert ze met een emoticon. De vrijwel dagelijkse vraag: ’Wat eten we vandaag?’ wordt écht niet alleen maar tijdens pauzes gesteld. Sterker nog, de ellenlange discussies over de huiselijke menukaart vinden gewoon plaats tijdens de lessen!

Telefoontas

’Leg die telefoon weg, je moet leren’, zeg ik dan. Daarop volgt dan steevast een smoes. Ze is al klaar. Het is niet interessant - ze weet alles over dat onderwerp wel. Of ’iedereen zit te kloten’. Het lijkt me echt afschuwelijk om nowadays voor een klas met pubers te staan. Niet dat wij in het pre-mobiele tijdperk ook maar een beetje te pruimen waren, maar deze totale desinteresse moet voor docenten verlammend werken.

Een telefoontas dus. Ik had er nog nooit van gehoord, maar een kort online onderzoekje leerde mij dat het een tas betreft met vakjes met dertig cijfers, waarin de kinderen hun telefoon kunnen opbergen. De verwachting van de teamleider dat niet alle kinderen daarmee even blij zullen zijn, vind ik een understatement. ’Ik vrees dat die van mij dood wil’, twitterde ik.

Scheuren in het systeem

Niet veel later kwamen de eerste reacties. ’Ik heb gezegd dat ie in mijn kluis ligt, dat geloven ze ook.’ Ah, de eerste scheuren in het nieuwe systeem worden zichtbaar. Toch knap, nog geen uur na het versturen van de mail. En weer iets later ontving ik beeld van de telefoontas. Het ding hing volstrekt nutteloos - want leeg - naast het bord, waar de leerkracht iets opschreef. Het beeld was - hoe verrassend - gemaakt met de telefoon.

Project mislukt dus. Onder mijn bericht op Twitter stromen de reacties binnen. We lopen hier achter, zo blijkt, want op de meeste scholen is dit allang aan de orde van de dag en volgens veel ouders werkt het. Overigens heet de telefoontas op veel scholen ook wel ’telefoonhotel’. Maar leerlingen van nu zijn niet gek, zo blijkt ook. Ze nemen gewoon een oude telefoon mee die in het hotel wordt gehangen. De nieuwe telefoon blijft daar waar die het prettigst voelt; op enkele centimeters afstand van de eigenaar.

Dubbel

Ik sta er dubbel in. Dit moeten we niet willen vergelijken met 1993, toen we nog communiceerden via brieven en schreven met een pen. Het is 2019, terugkijken heeft geen nut. Dit is hoe het nu gaat. In de telefoon zit hun agenda, hun sociale leven, soms zelfs de lesstof. Ik raak zelf ook een beetje in paniek als iemand die van mij net iets te lang vasthoudt. Kortom, ik snap het wel.

Tegelijkertijd kun je je gewoon moeilijker op andere zaken concentreren met zo’n ding in je hand. Als je op je telefoon door de nieuwste Instragramposts scrolt, slaat je brein echt niet de werking van iets oersaais als fotosynthese op. Dan kom je de les uit met hernieuwde kennis over de haarkleur van Monica Geuze - om maar eens wat te noemen. Maar dáár ga je je eindexamen niet mee halen.

Arme leraren

Wat moet je hier toch mee? Ik weet het niet. Mijn dochter is er heel helder over, die gaat haar telefoon never nooit in ’het hotel’ onderbrengen. Och, die arme leraren. Dit hebben ze vast nooit bedacht toen ze het vak kozen. Dat ze met hun lesstof moeten opboksen tegen WhatsApp-groepen, snapchats en berichten van communicatiezieke ouders…

