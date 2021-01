Melania maak plaats, hier komt Jill

Nieuwe First Lady Jill Biden hoopt dat de hond de bloembedden van Het Witte Huis niet sloopt. Ⓒ fotot’s anp/HH

De Grote Wissel in het Witte Huis levert ook een nieuwe First Lady op. Melania ’De Sfinx’ Trump maakt plaats voor dr. Jill Biden, docent aan een Amerikaanse versie van het MBO, die daar ook na de inauguratie blijft werken. Jill is een aardse vrouw die in haar jaren als Second Lady (toen Joe Biden de vicepresident van Barack Obama was) het Witte Huis goed leerde kennen. Ze zal dus niet, à la Melania, die uit het marmeren appartement met bladgoud in de Trump Tower kwam, terugdeinzen bij de presidentiële privévertrekken.