Waarvan maakt jouw hart een sprongetje?

Meedoen

Onze Lekker in je vel-challenge is ook in 2022 gratis en voor iedereen beschikbaar. Wil je met ons meedoen? Ga dan naar de Lekker in je vel-pagina van VROUW of zoek op Facebook naar VROUW Lekker in je vel-challenge 2022. Je kunt je daar aanmelden voor de besloten Facebook-groep. En na aanmelding voor de VROUW Nieuwsbrief (vink VROUW Dagelijks en VROUW Wekelijks aan) mis je niets meer.

Heb jij een van onze recepten bereid? Dan zouden we het leuk vinden als je de foto’s van jouw creaties via de Lekker in je vel-challenge Facebook-groep deelt! Ook vinden we het leuk als je ons tagt op Instagram met @vrouw.nl en #LekkerInJeVel2022.