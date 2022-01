Daghoroscoop 17 januari – Raak niet betrokken bij andermans problemen, Stier!

VANDAAG JARIG

Is schrijven jouw vak of hobby, dan zul je dit jaar geïnspireerd zijn, mede onder invloed van collega auteurs. Dat geldt voor proza en gedichten. Ook zul je meer succes in de liefde hebben; je bent energieker, enthousiaster en socialer. En met je gezondheid zit het in principe ook goed.

RAM

Er kunnen zich onverwachte situaties voordoen als huiselijke verplichtingen conflicteren met werk of sociale afspraken. Misschien kun je familie vragen om even in te springen of een oppas of babysitter inhuren.

STIER

Raak niet betrokken bij andermans problemen. Gebruik de ochtend om je door een papierberg heen te werken, belastingformulieren in te vullen, of rekeningen te betalen. Houd vanmiddag rekening met een paar stoorzenders.

TWEELINGEN

Er kan onverwacht meer geld nodig zijn, maar dat zal niet al te veel problemen geven. Hoewel een conflict met autoriteiten niet uitgesloten is, zal de dag verder prettig verlopen. Misschien hangt er zelfs een salarisverhoging in de lucht...

KREEFT

Blijf rechtlijnig denken en stop met broeden op slinkse plannen. Er is nieuw begrip voor jouw plaats in het grote geheel, waardoor je zekerder van jezelf wordt. Met wat meer innerlijke rust, wordt je leven gemakkelijker.

LEEUW

De kosmos stuurt overwegend positieve signalen. Doe kalm aan, want uitputting dreigt. Een taak of doel dat je veel moeite heeft gekost, kan eindelijk met succes worden bekroond. Wees verstandig en ga niet overwerken.

MAAGD

Partners kunnen snel aangebrand zijn, vooral ouderen en mannen, aangezien alles minder soepel zal verlopen dan gewenst en gedacht. Conflicten over verantwoordelijkheden en verplichtingen kunnen veel aandacht opeisen.

WEEGSCHAAL

Afwisseling is het zout in de pap, dus probeer diverse nieuwe activiteiten in uw dagelijkse routine in te bouwen. Las een wandeling in en zorg voor evenwicht om productief te blijven. Laat het oplossen van ruzie over aan iemand met gezag.

SCHORPIOEN

Je hebt geen enkele moeite om oplossingen te vinden voor de problemen waarmee jij wordt geconfronteerd. Nieuwe perspectieven zorgen voor nieuwe inzichten. Zie de feiten onder ogen als een naaste probeert een situatie te manipuleren.

BOOGSCHUTTER

Je wordt vandaag door beschermende invloeden omringd. Los problemen snel op en zoek dan het gezelschap van mensen met wie je op één lijn zit. Gebruik sterke argumenten, maar respecteer ook die van anderen.

STEENBOK

Pauzeer voordat je op ergernis reageert. Even nadenken levert potentieel voordeel op. Artistieke of creatieve inspanning wordt beloond. Ga negatieve mensen uit de weg, dat is beter voor je gemoedsrust, omdat je nu makkelijk wordt beïnvloed.

WATERMAN

Teleurgestelde collega’s kunnen problemen op de werkvloer veroorzaken. Verklein de kans op verwarring door niet in te gaan op onderlinge ruzies. Je krijgt met nieuwe verplichtingen te maken of met een vervroegde deadline.

VISSEN

Vanochtend kun je wat gespannen zijn door onuitgesproken gedachten of gevoelens. Probeer los te komen van je grieven of een pijnlijke situatie. Door te vergeven en te vergeten bevrijd je jezelf van frustraties en opgekropte emoties.

