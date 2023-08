Myrthe (34) had de ziekte van Lyme: ’Volgens artsen zou ik de 30 niet halen’

Wat is jouw levenswijze en hoe houd je het vol?

„Geen enkele arts wist hoe ik kon genezen van mijn ziekte. Daarom ben ik zelf op onderzoek uit gegaan en heb ik mij verdiept in de holistische gezondheidswijzen. Ik keek bijvoorbeeld naar de invloed van voeding en slaap op gezondheid.

Dat bleek precies wat ik nodig had. Ik ben genezen en sindsdien staat mijn leven in het teken van gezondheid. Zo zit ik dagelijks in een ijsbad en wandel ik veel. Het klinkt een beetje stoffig, maar ik heb maar één lichaam en behandel dat als een tempel. Ik weet immers hoe het is als het allemaal niet werkt. Die onmacht is verschrikkelijk en ik ben blij dat ik zelf de controle heb weten terug te pakken.”

Hoe heeft de ziekte jouw leven beïnvloedt?

„Van mijn 12e tot mijn 21e had ik de ziekte van Lyme. Ik kreeg steeds meer klachten, waardoor mijn hele linkerzijde na een tijdje verlamd raakte. Mijn organen vielen één voor één uit en ik belandde in een rolstoel. ’Dertig word je sowieso nooit’, werd mij verteld.

Gelukkig is dat dus wel gelukt en is er, voor zover ik nu weet, geen sprake van blijvende schade. Je kan wel stellen dat ik er nu geen last meer van heb. Wel duurde het een tijdje voordat ik mijn lichaam weer vertrouwde. Dat heb ik soms nog steeds, bijvoorbeeld als ik eens een griepje heb. Dan wordt er toch een stukje trauma getriggerd waarbij je denkt ’o nee, ik ben de controle kwijt!’.”

Hoe ziet jouw eetpatroon eruit?

„Ik leef volgens de klassieke 80-20-regel. Tachtig procent van de tijd probeer ik dus heel gezond te eten, terwijl ik in de overige twintig procent met een gerust hart een taartje eet of wijntje drink.

Mijn dieet bevat veel groente en is erg eiwitrijk; dat is goed voor spierherstel. Vanochtend at ik eieren met wat asperges, spinazie, courgette en wortel en bij de lunch ga ik bijvoorbeeld voor een salade of soepje. Verder eet ik het liefst biologische producten, zodat ik zo min mogelijk gifstoffen binnenkrijg.

Een keer in de maand vast ik voor een periode om mijn lijf wat rust te geven. Dat doe ik dus niet om af te vallen en het is belangrijk om te zeggen dat je dat niet van de ene op de andere dag kunt doen, maar echt moet opbouwen. Je moet eraan wennen. Soms doe ik een watervast en andere keren houd ik het bij een zelfgemaakte bouillon.”

Wat is je grootste zonde?

„Ik ben een zoetekauw en gek op desserts. Mijn favoriet? Dat weet ik niet. Ik kan gewoon niet kiezen, haha!”

Hoe vaak sport je en wat doe je?

„Drie tot vier keer in de week doe ik aan krachttraining. Dat kan ik de sportschool, maar ook prima thuis. Verder wandel ik dagelijks, dat vind ik heerlijk! Ik word er rustig van. Momenteel train ik zelfs voor de Camino; een prachtige route waarbij je helemaal naar het Spaanse Santiago loopt. Waarschijnlijk ga ik in april of mei die kant op.”

Zit je op dit moment op je streefgewicht?

„Ben ik helemaal niet mee bezig. Soms sta ik wel op de weegschaal, omdat ik benieuwd ben wat er gebeurt in mijn lijf. Verder kijk ik naar hoe ik mij voel en of mijn kleding lekker zit, dat is mijn echte graadmeter. Doordat ik een consistente leefstijl heb, ben ik eigenlijk altijd in dezelfde shape. Dat voelt goed. Ik ben 1 meter 74 en weeg momenteel 65 kilo.

Ik werkte een tijdje als model en stond daar toen wel iets anders in. Regelmatig wilde ik gewicht verliezen. Toen ik me zo op gezondheid ging focussen, kwam daar verandering in. Ik besefte dat te dun zijn ook niet goed is en wilde mijn vruchtbaarheid niet in gevaar brengen door een te laag vetpercentage.”

Heb je een valkuil?

„Ik ben heel ondernemend, maar ook heel zorgzaam. Daardoor geef ik anderen soms iets te veel voorrang.”

Merk je dat je anderen inspireert?

„Dat voelt een beetje gek om over jezelf te zeggen, maar ik denk het wel. Voornamelijk omdat ik in mijn werk veel vrouwen begeleid natuurlijk, waarbij we praten over onder andere voeding en hormonen.

Ik wil hen leren hoe je je lijf voor je kan laten werken. Soms krijg ik mooie berichtjes waarin dames aangeven dat ze dat hebben bereikt.”

Wat is jouw gouden tip voor gezond leven?

„Zorg goed voor jezelf. Ik denk dat veel mensen hun gezondheid voor lief nemen. Ontbijt daarom met eiwitten en groente, zodat je lichaam gelijk aan het begin van de dag een boost krijgt.”

