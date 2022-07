Daghoroscoop 5 juli - Verminder je stress, Boogschutter!

VANDAAG JARIG

Nu Saturnus jouw horoscoop heeft verlaten (met z’n negatieve invloed die in 2020 begon) zul je snel opknappen, neemt je energie toe en zul je beter presteren. Je liefdesplaneet is dit jaar actief en blijft dat volgend jaar; dat betekent dat je meer dan voorheen op kwaliteit gefocust zult zijn.

RAM

De focus zal op zakelijke relaties liggen. Houd de sfeer efficiënt en analytisch. Als er bruggen gebouwd moeten worden kan dat nu gebeuren, maar haast kan tot fouten leiden die het proces zullen vertragen. Probeer overdrijven te vermijden.

STIER

De kosmos kan vandaag voor onrust zorgen met hectisch verkeer en veel gedoe met andere mensen. Je computer kan het begeven en er zal niet meteen hulp zijn. Ook kan de pech of tegenspoed van een ander voor vertraging zorgen.

TWEELINGEN

De trend lijkt verre van positief, maar je kunt er desondanks een interessante en productieve dag van maken. Voor sommigen kan een hobby uitgroeien tot iets waarmee geld verdiend kan worden. Wees streng als kinderen je vervelen.

KREEFT

Jouw intuïtie kan je vertellen welke weg je moet volgen voor een zakelijke deal, ook al zullen alle betrokkenen proberen je daarvan af te brengen. Betuig spijt en wees oprecht als je ruzie met familie hebt. Val niet terug in oude gewoonten.

LEEUW

Het belooft een drukke dag te worden en je zult je extra moeten inspannen om in de juiste stemming te komen. Telefoneer liever niet tijdens het autorijden en wees extra voorzichtig als je met apparaten of bij anderen thuis werkt.

MAAGD

Een collega kan vertrekken en een betere positie voor je achterlaten. Zet je beste been voor en stap op je werkgever af. Je zult verbaasd zijn over de ontvangst. Zoek een andere accountant als je ontevreden bent over de huidige.

WEEGSCHAAL

De kosmos bepaalt jouw humeur de komende dagen. Van vitaal belang is om helder te communiceren. Wees duidelijk als je berichten doorgeeft. Een extra dosis energie maakt een eind aan bepaalde zorgen. Ruim oude kleren op.

SCHORPIOEN

Geheimhouding is essentieel bij zakelijke deals. Lees de kleine lettertjes en wees je bewust van jouw verantwoordelijkheid. Alleen thuis werken levert het beste resultaat. Ga onaangename mensen en te volle plaatsen uit de weg.

BOOGSCHUTTER

Het is de komende dagen belangrijk om stress op het werk te verminderen. Er kan de hele dag sprake zijn van misverstanden. Wees duidelijk en precies bij het geven van instructies, adviezen en het opnemen van bestellingen.

STEENBOK

Richt de aandacht op je carrière. Ben je uit op promotie of solliciteer je naar een andere baan, dan heb je een goede kans op succes. Bevind jij je op veilig terrein, dan kan jouw partner aandringen op een hogere status.

WATERMAN

Houd vast aan je gebruikelijke en praktische doen en laten en laat je niet verleiden tot vreemd gedrag. Gebeurtenissen kunnen zich sneller ontwikkelen dan voorzien. Verdiep je in de risico’s voor je een bepaalde wens gaat vervullen.

VISSEN

Je kunt met lastige kwesties te maken krijgen. Ga niet op het eerste gezicht van iets uit. Luister liever naar je intuïtie dan naar mensen die maar iets zeggen. Een collega die foute informatie gaf, kan proberen jou daarvoor op te laten draaien.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.