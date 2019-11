Michelle doneerde een eicel aan haar zus

Ⓒ Maria Stijger

Sommige cadeaus passen niet in de zak van Sinterklaas. Daphne, Margriet en Janny kregen een wel héél bijzonder geschenk. Zo kreeg Daphne Matthew (35) een eicel van haar zus Michelle Matthew (29) en is inmiddels moeder van een zoon (1). Ze woont samen en werkt als persoonlijk begeleider van jongeren met gedragsproblemen. Zus Michelle heeft twee kinderen (5 en 2), is verloofd en werkt als politieagente.