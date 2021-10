Premium Het beste van De Telegraaf

In het nieuws Kitty’s zoon heeft een onzichtbare stoornis: ’Ik probeer van alles uit’

Door Naomi van Asperen Kopieer naar clipboard

Kitty met haar man en zoon Logan.

Vrijdag 15 oktober is het Wereld TOS Dag. Tos is een taalontwikkelingsstoornis waar 1 op de 20 kinderen mee moet dealen. Zo ook Kitty’s zoon Logan (9). Het heeft niet alleen invloed op hem, maar Kitty Hiert (35) en haar man hebben het ook niet altijd even makkelijk. „Regelmatig zitten we met onze handen in het haar.”