Brunchgerecht 2: Eenvoudige aardbeientaart

Het worden rare paasdagen dit jaar. Is het andere jaren nou juist het feest om met de hele familie of vriendenkring om de brunchtafel te zitten, dit jaar moeten we ons noodgedwongen beperken tot onze huisgenoten. Maar dat wil niet zeggen dat we het toch niet een klein beetje kunnen vieren. Ik bedacht vijf gerechtjes die heel gemakkelijk ook bij de buren op de stoep gezet kunnen worden en ook nog eens heel gemakkelijk te bereiden zijn. Vandaag het tweede gerechtje.

Nodig

Voor een flinke taart die je in kwarten kan delen voor telkens 4 personen:

200 g gezeefde bloem

100 g roomboter (op kamertemperatuur)

1 ei

70 g suiker

snufje zout

zakje mix voor banketbakkersroom (dr. Oetker)

350 ml water

250 ml slagroom

1 pond Hollandse aardbeien

Eventueel poedersuiker

Blindvulling (dit kunnen kogeltjes zijn van keramiek, maar een zak gedroogde bonen werkt ook)

Bereiden

Verwarm de oven voor op 180 graden. Kneed de bloem met de boter, suiker, zout en het ei tot een mooi samenhangend deeg. Verpak dat in plastic folie en leg het een half uurtje in de koelkast. Vet een vlavorm in met een doorsnede van 30 cm. Rol het deeg tussen twee lagen bakpapier uit tot een dunne lap, trek een vel bakpapier los en bekleed de vorm met het deeg op zo’n manier dat de andere laag bakpapier bovenop komt. Leg hier de blindvulling op.

Zet de bodem een 15 minuten in de oven. Verwijder dan de blindvulling en het bakpapier en bak de bodem goudbruin af. Laat afkoelen. Klop de mix voor banketbakkersroom met het water en de slagroom romig en stevig. Laat nog even opstijven in de koelkast. Haal de taartbodem uit de vorm en laat verder afkoelen op een rooster. Schep de room op de bodem en strijk zo gelijkmatig uit. Snijd de aardbeien door de helft en beleg er de taart mee. Bestuif eventueel met een beetje poedersuiker.

Delen?

Deze aardbeientaart is een flinke jongen. Van ieder kwart kun je 4 puntjes snijden. Een voor jouw gezin dus en eventueel drie voor bevriende buren in zelfquarantaine.