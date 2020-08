Daghoroscoop 12 augustus

VANDAAG JARIG

Gebeurtenissen in uw leven zullen uw mentale weerstand testen. Van belang voor u is een goede emotionele balans. Verzet u tegen elke vorm van neerslachtigheid, een niet al te grote opgave voor de doorgaans optimistische Leeuw. Zorg ervoor dat u van het leven geniet en gelukkig bent.

RAM

Als in de familie binnenkort iets te vieren is, dan zult u het druk hebben met de voorbereidingen. Doe niet alles in uw eentje en pleeg overleg over de gastenlijst als u in de beschikbare ruimte niet iedereen kunnen herbergen.

STIER

De kosmos zorgt voor een hoog tempo, maar ook voor humeurigheid. Dit kan een voorbode zijn van zaken die zich de komende weken zullen voordoen. De relatie met kinderen kan op de proef worden gesteld; voorkom conflicten.

TWEELINGEN

Zorg goed voor uzelf, maar wel met gezond verstand, anders wordt de verleiding te groot om meer geld uit te geven dan u zich kunt veroorloven. Houd met risico’s rekening als u in onvoorziene omstandigheden terechtkomt.

KREEFT

U zult werk willen verzetten, maar anderen kunnen voor vertraging zorgen. Gebruik uw vermogen om mensen tot actie te prikkelen. De kosmos kan vandaag een paar dingen duidelijk maken met betrekking tot reisdocumenten.

LEEUW

Binnen een team, club of gezelschap kan onenigheid ontstaan en ook tussen geliefden behoort een conflict tot de mogelijkheden. Vertoef bij warme temperaturen niet te lang in de buitenlucht. Ontspan door te schrijven of ga schilderen.

MAAGD

Steek meer energie in groepsactiviteiten en bijeenkomsten van organisaties. U hebt een groter kans om een doel te bereiken als u dat stap voor stap doet dan met krachtdadig optreden. Iemand die zich uw vriend noemt, is dat niet.

WEEGSCHAAL

Houd rekening met harde woorden en de gevolgen van een gebeurtenis. Bepaalde relaties kunnen beter beëindigd worden, hoe onaangenaam dat ook is. Aanvaard het als u in een sociale impasse terecht bent gekomen.

SCHORPIOEN

Besteed energie aan gebieden die essentieel zijn voor uw eigen ontwikkeling zoals sportieve activiteiten, reizen en educatie. Een kans om terug te keren naar de schoolbanken moet niet worden gemist. Vraag ev. een beurs aan.

BOOGCHUTTER

Er kan een pijnlijke ruzie of woordenstrijd ontstaan of onderdrukte spanning in een relatie komt naar buiten. Onopgelost kwesties vragen aandacht en affectie kan omslaan in boosaardigheid. Beheers u.

STEENBOK

Het kan een interessante dag worden, nu een zeer productieve periode in uw leven begint. Uw zelfvertrouwen zal toenemen, al kan ruzie over liefde, geld of zakelijke belangen met professionele of persoonlijke partners zich manifesteren.

WATERMAN

Maak een verstandig gebruik van uw toenemende energie. Degenen die werkzaam zijn in de dienstensector zullen extra gemotiveerd zijn. Zij die een baan zoeken kunnen geluk hebben als zij initiatief en intelligentie tonen.

VISSEN

Word niet wanhopig als investeringen in het verleden niet voldoende rendement opleveren. U kunt rekenen op een verbetering in de nabije toekomst. Bereidt u voor op een actieve rol op sociaal gebied en een steeds voller agenda.